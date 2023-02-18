4 ilde ev taşıma ücretlerine azami sınır koyuldu

Hatay Valisi Rahmi Doğan, yazılı açıklamasında, merkez Antakya ilçesi sınırları içinde ev taşıma ücretinin en fazla 5 bin lira olacağını duyurdu.

Doğan, "Antakya-Yayladağı 6 bin, Antakya-Reyhanlı 6 bin, Antakya-Arsuz 7 bin, Antakya-Erzin 8 bin lira, ev taşıma asansör bedeli 1000 lira olarak sınırlandırılmıştır. Bu düzenleme dışına çıkan firmalara gerekli işlem uygulanacaktır." açıklamasında bulundu.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin ardından il içi ve il dışı ev eşyası taşıyıcılığının rayiç bedel üzerinden yapılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Bu kapsamda bir dizi tedbir alındığını aktaran Ayhan, "İlçe içerisinde ev taşıma ücreti maksimum 6 bin liradır. İlçeler arasında maksimum 8 bin liradır. Ev taşıma asansör bedeli bin lira olarak sınırlandırılmıştır. Ekiplerimiz, denetimlerini gerçekleştiriyor. Bu düzenleme dışına çıkan firmalara gerekli işlemler uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

Malatya

Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Malatya'dan başka illere gitmek isteyen depremzedelerin eşyalarını taşımak üzere Valilik Kriz Merkezince, herhangi bir suistimale mahal verilmemesi amacıyla azami ücret belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Malatya, Battalgazi, Yeşilyurt ilçeleri sınırları dahilinde taşıma işlemleri 6 bin lira, diğer ilçeler 8 bin lira, Elazığ 8 bin lira, Kayseri 15 bin lira, Ankara 20 bin lira, İstanbul 30 bin lira olarak belirlendi. Bu rakamlara asansör bedeli dahil olup ayrıca 1000 lira işçilik ücreti de eklenecektir. Belirtilen fiyatlara uymayan firma veya taşıyıcı şahıslar hakkında depremzede vatandaşlarımızın Ticaret Bakanlığı Alo 175 çağrı merkezi numarasından, Alo CİMER 150 iletişim numarası veya Malatya Valiliği Açık Kapı https://www.acikkapi.gov.tr/ adresinden şikayeti halinde cezai işlem uygulanacaktır."

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Valiliği, deprem nedeniyle il içi ve il dışı ev eşyası taşımalara ilişkin fırsatçılık yapanlar hakkında idari yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il içi ve il dışı ev eşyası taşımalarının rayiç bedel üzerinden yapılmasının zorunlu olduğu belirtildi.

"İlimizde yaşanan deprem nedeniyle fırsatçılık yapan şahıs ve firmalar hakkında gerekli her türlü idari yaptırım uygulanacaktır." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, evden eve taşıma tarifeleriyle ilgili detaylara yer verildi.

Şehir içi 7 bin lira, ilçeler arası 10 bin lira

Vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi amacıyla 4+1'e kadar ev için şehir içi asansörlü evden eve eşya taşıma bedelinin işçilikle birlikte 25 kilometre dahil olmak üzere 7 bin lira olarak belirlendiği aktarıldı.

İl sınırları dahilinde ilçeler arasında asansörlü evden eve eşya taşıma işinin ise işçilik bedeli dahil 10 bin lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Şehirler arası asansörlü evden eve eşya taşımada ise 7 bin liraya ilave olarak 25 kilometreyi aşan kısmı için kilometre başına 10 lira ekleneceğinin belirtildiği açıklamada, bu bedele 1000 lira varış noktası asansör bedeli, 2000 lira varış noktası işçilik bedeli ve 1000 lira şoför ücretinin ekleneceği ifade edildi.

Taşıma işlerinde sadece asansör kiralanması halinde ise 10. kata kadar 1000 lira, üzerindeki her kat için ilave 100 lira kiralama bedeli belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, "Yardım amaçlı bedelsiz taşımalar hariç olmak üzere valiliğimizce 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 9'uncu maddesi uyarınca afet bölgesinde evden eve taşıma tarifeleri yukarıda belirtildiği şekilde uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.