VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pentagon: Balistik füze tatbikatı erteledi
Macron: Ukrayna'da ateşkesin sağlanması için çalışmaları sürdüreceğiz
Bergen filminin galası yapıldı
Rusya'dan, ABD'nin 'BM'deki Rus diplomatları sınır dışı etme' kararına tepki
4 ilde eğitime kar engeli
İsveç: Rus savaş uçakları hava sahamızı ihlal etti
Antalya'da şiddetli yağmur ve fırtına etkili oldu
Kiev'de yeniden patlama sesleri duyuldu
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Okullarda sosyal etkinlikler yapılabilecek
Bayraktar AKINCI B TİHA gökyüzüyle buluştu
Rusya: Ukrayna ile müzakereler yarın sabah yapılacak
Bakan Koca: Açık havada maske kullanmak zorunda değiliz
BAE'den Ukrayna'daki insani yardım çalışmalarına 5 milyon dolar destek
Beyaz Saray: Rus enerjisine yönelik yaptırımlar masada
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 952 bin 509'a çıktı
Eurovision birincisi Jamala: Kendimi Türkiye'nin bir parçası olarak hissediyorum
AB, 7 Rus bankasını SWIFT'ten çıkardı
Rusya ile 2. tur müzakereler bu akşam
Almanya Türkiye'yi 'risk' olmaktan çıkardı
GÜR-SEL Turizm halka açılıyor
Almanya'dan kritik açıklama
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: Türkiye'nin Filistin meselesinde rolü çok önemli
"Türkiye'de ev sahipliği yapmak istiyoruz"
02 Mart 2022 Çarşamba 22:50:00 - Güncelleme:02 Mart 2022 Çarşamba 22:50:00

4 ilde eğitime kar engeli

Kaynak: AA, DHA

ABONE OL

Isparta, Denizli, Sinop ve Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Isparta'da saat 15.00 sıralarında başlayan kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı merkezde 7, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı.

Isparta Valiliği, ilk ve orta dereceli okullar, özel ana okulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar ve sürücü kurslarının perşembe günü için tatil edildiğini açıkladı.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamileler de 1 gün idari izinli sayılacak.

DENİZLİ

Denizli Valiliği, olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından risk oluşturduğunu, bu sebeple de kent genelinde tüm seviyedeki okullarda yüz yüze eğitime 3 Mart perşembe günü ara verildiğini açıkladı.

Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla okulların tatil edildiğini duyurdu:

"Afyonkarahisar'da devam eden yoğun kar yağışı ve sabaha doğru oluşacak buzlanma nedeniyle, tüm il genelinde okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir. Tüm öğrencilerin, bir günlük kar tatilini kitap okuyarak geçirmesini istiyoruz."

SİNOP

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yarın kar yağışının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Tüm ilçelerde taşımalı eğitime 3 Mart perşembe günü ara verileceği vurgulanan açıklamada, vatandaşların buzlanma ve don gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli olmaları istendi.

Etiketler : kar engeli Sinop Valiliği okullar tatil mi
‘Sadakatsiz'liğe son veriyor

‘Sadakatsiz'liğe son veriyor
Musti ile yine yeniden

Musti ile yine yeniden
Cesur Tülin

Cesur Tülin
Enerjimizi attık

Enerjimizi attık
2 milyona güzelleştirecek

2 milyona güzelleştirecek
‘Sırça' kapalı gişe

‘Sırça' kapalı gişe
Tek başına mutlu

Tek başına mutlu
Savaş bir cinayettir

Savaş bir cinayettir
Sergi açtı

Sergi açtı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER