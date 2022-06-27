4 çocukla bilgisayar mühendisi oldu!

Meslek lisesinden mezun olduktan sonra bilgisayar mühendisliği okumak isteyen Barut (32), önce ön lisansa kabul edildi. Hayalinden vazgeçmeyen Barut, 2011'de Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'ne geçiş hakkı kazandı.

Maddi imkanlar el vermediği için iş hayatına atılmak zorunda kalan ve üniversite hayalini erteleyen Barut, Kovid-19 ile mücadele sürecinde uzaktan eğitime geçilince, hem iş hayatı hem annelik hem de öğrenciliği bir arada yürütmeye karar verdi.

Barut, 4 çocuğu ile üniversite eğitimini tamamlayarak, KTÜN Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nün 2022 yılı mezunları arasında yerini aldı.