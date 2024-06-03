Sanayinin börekçi ablası

HAYALİ TAMİRCİ OLMAKTI



Dört çocuk annesi Ayşe Köklü (48), merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesinde bir işyerinde çalışırken, çocukluk hayali olan oto sanayi sitesinde motor tamircisi mesleğine yönelmek istediği sırada çalıştığı işyeri ile aynı sokak üzerinde bulunan bir ızgara salonunun satılık olduğunu öğrendi. İşyeri sahibi ile konuştuktan sonra anlaşan Ayşe Köklü, kolları sıvayarak kendi işine başladı.

NASİP KISMET NEYSE O OLUR



Çocukluk yıllarında annesi tarafından öğretilen sıkma ve saç böreği yaparak satışa başlayan ve sanayi sitesinin börekçi ablası olan Ayşe Köklü, "Nasip kısmet. Çalıştığım işyerinden ayrılmayı düşünürken elime para geçince burayı almak nasip oldu. Müşterilerim çok şaşırmıyorlar daha çok beğeniyorlar. Alıştım artık, onlar da bana alıştı. Çok şükür bütün müşterilerimden memnunum, hepsinden Allah razı olsun" dedi.

HERKES ÇALIŞMALI



Kendi işini yapmak isteyenlere seslenen Ayşe Köklü, "Belli bir yaştan sonra kadınlar evde oturmayı seviyor. Girişimcilerin imkanları varsa, çalışma güçleri varsa herkes çalışsın" ifadelerini kullandı.