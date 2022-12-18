4 balık türü yok oldu, 6 tür tehdit altında
Dr. Erol Kesici, Eğirdir Gölü'ne 1970'lerde bırakılan istilacı balık türleri nedeniyle göldeki 10 doğal türden 4'ünü tamamen yok olduğunu, 6'sının da ciddi tehlike altında bulunduğunu açıkladı.
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Eğirdir Gölü'ne 1970'lerde bırakılan istilacı balık türleri nedeniyle göldeki 10 doğal türden 4'ünü tamamen yok olduğunu, 6'sının da ciddi tehlike altında bulunduğunu açıkladı. Kesici, kavinne, eğrez, sıraz ve gökçe balıklarının yok olduğu süreci 'ekokırım' diye nitelendirdi.
- Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
- 'Arapgir tahta çivili ayakkabı' tescillendi
- Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem
- Burdur'da bir evin kapısının önünde terk edilmiş halde bulunan bebeğin hayati tehlikesi devam ediyor
- Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri normale döndü
- Ağlatan seyir terası