4 ayaklı moral!

Terapi köpeği 'Molly' kanser tedavisi gören çocuklara moral ziyaretinde bulunuyor. Golden Retriever cinsi terapi köpeğiyle vakit geçiren hasta çocukların radyoterapi ya da kemoterapileri çok daha iyi sonuçlar veriyor.

YENİ YIL HEDİYELERİ DAĞITILDI



Türkiye'de kanser hastaları için "Terapi/Ziyaretçi Köpek Projesi" başlatıldı. İki yıllık eğitimin ardından hastanelerde kanser hastalarına moral ziyaretleri yapan can dostlardan biri olan Molly'yi de yanlarına alan uzmanlar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti. Çocuklar, Golden Retriever cinsi terapi köpeği Molly'nin de katıldığı motivasyon ziyaretinde, hayvan sevgisini doyasıya yaşarken, yeni yıl hediyeleriyle mutlu oldu.



ŞİMDİLİK 5 TERAPİ KÖPEĞİ VAR

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Doç. Dr. Eda Küçüktülü, "Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan Terapi/Ziyaretçi Köpek Projemize ağustos itibarıyla başladık. Bugünkü ziyaretimizde de tedavi gören çocuklara moral vermek istedik. Projemiz, şu an erişkin hastalarda devam ediyor. Bilimsel çalışma sonuçlarına göre, yurt dışında olduğu gibi ülkemizdeki hastanelerde de kadrolu terapi köpeklerinin bulunmasını sağlamak istiyoruz. Projede sadece Molly değil, toplam 5 terapi köpeğimiz var" bilgisini verdi.

Doç. Dr. Eda Küçüktülü "Terapi köpeklerinin desteği sayesinde antidepresan ilaçlarını bırakan kanser hastalarımız bile var. Bundan sonraki süreçte sokak köpekleri arasından da terapi köpekleri yetiştireceğiz" dedi.