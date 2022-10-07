393 bin 771 ev hayvanı çiplendi
Evcil kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılarak kimliklendirilip, kayıt altına alınması uygulamasında son tarih olan 31 Aralık'a sayılı günler kaldı.
Evcil kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılarak kimliklendirilip, kayıt altına alınması uygulamasında son tarih olan 31 Aralık'a sayılı günler kaldı. 1 Ocak 2021'de başlayan uygulama kapsamında şimdiye kadar ülke genelinde 162 bin 75 kedi, 231 bin 685 köpek, 11 gelincik olmak üzere toplam 393 bin 771 hayvana mikroçip takıldı.
Yılbaşına kadar hayvanlarını kayıt altına aldırmayanlara 1634 TL ceza uygulanacak.
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