360'ın programları ekranlara geri dönüyor!

DOKTORUM YANIMDA

Prof. Dr. Murat Aksoy ve Selda Hasret Arslan

Hafta İçi Her Gün 09.30

360’ın sağlık programı “Doktorum Yanımda” izleyici ile tekrar buluşmaya hazırlanıyor. Prof. Dr. Murat Aksoy ve Selda Hasret Arslan başta koronavirüs olmak üzere sağlık adına tüm merak edilenleri uzmanlarıyla konuşmaya ve farkına vardırmaya devam ediyor.

Prof. Dr. Murat Aksoy ve Selda Hasret Arslan’ın sunduğu programda sağlık konusunda merak edilen konular, sağlıklı yaşam önerileri, güzellik ve estetiğe dair her şey, en güncel hali ile ekrana geliyor.

Sağlıklı yaşamın ipuçları ve koronavirüs salgınının güncel bilgileriyle “Doktorum Yanımda” 17 Ağustos’tan itibaren, hafta içi her gün 09.30’da canlı yayınla 360’ta...

SİZİN İÇİN

Esra HARMANDA

Hafta İçi Her Gün 11.00

Esra Harmanda; hayatın ritmini tüm incelikleriyle “Sizin İçin” tutmaya devam ediyor.

Sağlık hakkında tüm sorular, alanında uzman doktorlar ışığında cevap bulurken, birbirinden lezzetli yemek tarifleri bölümüyle “bugün ne pişirsem’’ sorusu da yanıt buluyor. Güzelliğine ve modaya meraklı olanlar için son trendler ekrana geliyor.

Esra Harmanda sempatik ve enerjik sunumu ile birbirinden özel yemek tarifleri, hayatı kolaylaştıran uygulamaları, doğal tarifleri, anne- bebek, çocuk gelişimini, güzellik ve modanın sırlarını uzman konuklarıyla çözüp sizlerle paylaşıyor.

Yaşama dair bilinmesi gereken tüm detayların bulunabileceği “Sizin İçin” hafta içi her gün 11.00’de 360’ta...

AKLA TAKILANLAR

Açelya AKKOYUN

Hafta İçi Her Gün 18.00

Ekranların sevilen yüzü Açelya Akkoyun “Akla Takılanlar” programı ile hafta içi her gün 360 ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Sağlıktan beslenmeye, spordan güzelliğe hayatın içinden renkli konular tüm detaylarıyla ele alınıp, akıldaki sorular bu programda cevaplanıyor.

İnsanlık var oldukça merak etmeye ve soru sormaya devam edecek. Açelya Akkoyun da akla takılanları kimi zaman uzman bir bilim insanına, kimi zaman yaptıklarıyla hayranlık uyandıran bir sanatçıya, kimi zaman da yazdıklarıyla tarihe not düşen bir yazara sormaya ve aydınlatmak için her gün bir ışık yakmaya devam ediyor. Her gün değişen konu ve uzman konuklarıyla gündüz kuşağının en renkli ve sohbeti keyifli programı sizleri bekliyor.

“Akla Takılanlar” birbirinden değerli konu ve konuklarıyla hafta içi her gün 18.00’de 360 ekranlarında.