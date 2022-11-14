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14 Kasım 2022 Pazartesi 21:11:00 - Güncelleme:14 Kasım 2022 Pazartesi 21:11:00

TürkMedya'nın acı günü

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360 Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Altuğ Demirel'in babası Adem Demirel, hayatını kaybetti.

360 Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Altuğ Demirel'in babası Adem Demirel hayatını kaybetti. Merhumun sevenleri ve yakınları, Demirel ailesini bu acı gününde yalnız bırakmadı.

360 Genel Yayın Yönetmeni Demirel'in babası Adem Demirel 70 yaşındaydı. Demirel, Aydın'da bir süredir zatürre tedavisi gördüğü hastanede vefat etti.

Adem Demirel, Aydın Efeler Bey Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Merhumun sevenleri ve yakınları, Demirel ailesini bu acı gününde yalnız bırakmazken TürkMedya ailesi de oradaydı. Oğuz Altuğ Demirel'in çalışma arkadaşları, Oğuz Altuğ Demirel, Cem Demirel ve Pınar Demirel taziyede bulundu. Adem Demirel, Aydın Kadıköy mezarlığında defnedildi.

Etiketler : Oğuz Altuğ Demirel Adem Demirel 360 Genel Yayın Yönetmeni
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