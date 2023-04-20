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20 Nisan 2023 Perşembe 16:06:00 - Güncelleme:20 Nisan 2023 Perşembe 16:06:00

350 LİRANIN ALTINDAKİ BAKLAVADA 'HİLE' UYARISI

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Ramazan Bayramı öncesi baklava konusunda vatandaşlara uyarı geldi.

İzmir merkezli olarak faaliyet gösteren bir baklava firmasının yönetim kurulu üyesi Cevdet Murat, "70-80 liraya satılan baklavalara hile karışıyor. Sade yağ yerine margarin kullanılması ürünün fiyatını aşağı çekerken insan sağlığıyla da oynanıyor" dedi. Cevizli baklavanın 300 liranın altında, fıstıklı baklavanın ise 380 liranın altında satılamayacağını söyleyen Murat, "Ortalama 350 liranın altında bir baklava fiyatı varsa şüpheyle bakmak gerekiyor. Bunlar üretilirken mutlaka bir hileye başvurulmuştur" diye konuştu.

Etiketler : bayram baklava hile izmir cevdet murat
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