32 yıldır eşine kuaförlük yapıyor

Iğdır'da yaşayan 8 çocuk annesi Fatma Özcan (70), eşi Ali Özcan'ı (80) 32 yıl önce hasta olduğu için berbere gidemeyince tıraş etti. Eşinin yaptığı tıraşı beğenen Ali Özcan, berbere gitmeyi bıraktı.



Eşini yıllardır tıraş ettiğini söyleyen Fatma Özcan, "Seve seve yapıyorum. Evin boyasını da ben yapıyorum" dedi. Ali Özcan da, "Eşim çok marifetli. Allah böyle muhabbeti, sevgiyi herkese nasip etsin" diye konuştu.