VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Türkiye'nin cazibesi artacak"
"ABD Ukrayna'yı kışkırtıyor"
2022 yılı fitre miktarı belli oldu
Putin'den dünyaya çağrı: İlişkileri normalleştirin
Ömer Özkök ile “Böyle Oldu”
Dengeler Türkiye'nin lehine değişiyor!
Canlı yayında 2 nokta bombalandı
F-35'leri işaret eden Bayraktar meydan okudu
Uzay Macerası Model Uydu Yarışması ile Devam Ediyor
"En İyi 1000 Bilim İnsanı" sıralamasında Türk akademisyenden büyük başarı
Bir haftada üç kez suikasttan kurtuldu
"Kadın cinayetlerine iyi hal indirimi olmayacak"
"Ayağınıza sıktınız Türkiye'ye gidecekler"
İçişleri Bakanlığı'ndan maske genelgesi
Murat Kurum, Deprem Haftası dolayısı ile bir video mesaj yayımladı
Ukrayna'ya gönderecekleri füzeler ülkeyi karıştırdı!
Rusya'da ağır kayıp! Ukrayna'da öldürüldü
Milli Muharip Uçak'ta kullanılacak
Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme
Türkiye dostu isim Cumhurbaşkanı seçildi
Patlarsa Avrupa'nın sonu olur
Soğuk ve kar yağışı bitmedi!
ABD'den Ukrayna'nın talebine ret
Tonton hiçbir dersi kaçırmıyor
04 Mart 2022 Cuma 15:30:00 - Güncelleme:04 Mart 2022 Cuma 15:30:00

31 yılda 90 kez kan bağışı

ABONE OL

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Dr. Kerem Keskin, 18 yaşından bu yana toplam 90 kez kan bağışında bulundu. 31 yılda 90 kez kan bağışında bulunan Dr. Kerem Keskin'e Kütahya Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Dr. Kerem Keskin, 18 yaşından bu yana toplam 90 kez kan bağışında bulundu. 31 yılda 90 kez kan bağışında bulunan Dr. Kerem Keskin'e Kütahya Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Kütahya Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Doktor Mahmut Ulusoy, "Doktor Kerem Keskin bizlerin eski bağışçıları. Sağolsun kendisi 90 kez kan bağışı yaptı. Burada teşekkür belgesini kan bağışında gösterdiği duyarlılıktan dolayı ve başka kişilere teşvik amaçlı veriyoruz. Kendisine kanları kullanan vatandaşlarımız adına ve Kızılay adına teşekkür ediyoruz" dedi.

18 yaşından bu yana kan bağışında bulunduğunu kaydeden Dr. Kerem Keskin, "Kızılay'ın beni böyle güzel bir şekilde onure etmesi beni mutlu etti. Benim için güzel bir an. Bu tür haberler toplumda duyarlılığın artmasına katkı sunuyor. Ayrıca ben kan bağışında bulunan sağlık camiası adına da burada bulunuyorum. O nedenle kan bağışında bulunan tüm sağlık çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum. Ayrıca hiç bir beklentisi olmadan kan bağışında bulunan herkese minnetimi ifade etmek istiyorum. Benim için bu bir misyon ve 18 yaşımdan bu yana bu çalışmayı yürütüyorum. Benim için koşulsuz kutsal bir göreve ve sağlığım el verdiği sürece bağışta bulunmaya devam edeceğimi görev olarak addediyorum" ifadelerini kullandı.

Kızılay Tavşanlı Şube Başkanı Mümtaz Serdaroğlu, "Ben de burada bulunan Doktor Mahmut Ulusoy ve doktor Kerem Keskin'e çok teşekkür ediyorum. Ben artık kan bağışçısı değil adeta kan bankası olarak bakıyorum. Biz burada sadece tüm hastalar adına aracıyız vesileyiz. Her ikisine de teşekkür ederiz" diye konuştu.

Etiketler : 31 yılda 90 kez kan bağışı kütahya Kızılay Tavşanlı Mümtaz Serdaroğlu
Eski formuna kavuştu

Eski formuna kavuştu
Yeni dizi heyecanı

Yeni dizi heyecanı
Evde çay kazası

Evde çay kazası
Çağla karantinada

Çağla karantinada
Klip ayrılık getirdi

Klip ayrılık getirdi
Marmaris'te gözlerden uzak

Marmaris'te gözlerden uzak
Turne hazırlığı

Turne hazırlığı
'Tehlikeli İlişkiler' güldürdü

'Tehlikeli İlişkiler' güldürdü
Düğün öncesi operasyon

Düğün öncesi operasyon

EN ÇOK OKUNAN HABERLER