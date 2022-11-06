300 derslikte şehitlerin isimleri yaşatılıyor

Batmanlı şehit eşi Rabia Erin tarafından başlatılan "Her Sınıfa Bir Şehit İsmi" projesiyle, şehit düşen polis, asker ve güvenlik korucularının isimleri okullarda yaşatılıyor. Şehitlerin isimlerinin yaşatılmasının amaçlandığı projeyle, şimdiye kadar Ankara, İstanbul, Çorum, Yozgat, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Batman'da bulunan 12 okuldaki 300 sınıfa şehitlerin isimleri verildi.

