300 ameliyatla hayata tutundu

Bursa'da, Karakaş ailesinin çocukları Kayra'nın (14), 2011 yılında 3 yaşındayken içtiği temizlik maddesi nedeniyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gördü. Doktorların 'yaşamaz' dediği Kayra, Türkiye ve ABD'de 300'den fazla ameliyat geçirdi. 11 yıllık mücadelenin ardından artık yemek yiyip, su içebilen Kayra, eğitimine de başladı.



Kayra'nın annesi Ayşen Karakaş, oğlunu yaşatmak için verdiği mücadeleyi, 'bir annenin umut zaferi' olarak değerlendirdi. Anne Karakaş, 2011 yılından bugüne kadar verdiğim annelik mücadelesini kazandım. Çocukları hasta olan ailelere sesleniyorum, lütfen vazgeçmeyin. Umut her zaman vardır. Mutlaka bir yolu vardır. Lütfen pes etmeyin" dedi.