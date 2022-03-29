30 yıldır biriktirdi şimdi satıyor

Yozgat'ta yaşayan emekli Osman Karaca (58), eskiye duyduğu özlem nedeniyle 30 yıldır otantik eşya biriktirmeye başladı. Vatandaşların eşyalara ilgi gösterdiğini gören Karaca, ekonomik nedenlerin de etkisiyle 30 yıldır biriktirdiği plak, kaset, kağıt ve bozuk para, tablo, fotoğraf makinesi, körük, tespih, köstekli saat, daktilo ve bakır kaplardan oluşan bin 500'e yakın otantik eşyanın satışına başladı.

