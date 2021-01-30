30 Ocak günlük burç yorumları

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan)



Uzunca süredir enerjinizi doğru kullanıp, kavga enerjisinden uzak durmaya çalıştıysanız bugün ilahi kaynaktan size gelen enerjilere kalbinizi açabilirsiniz. İş yerinizde hakkınızı gözetmeden yapılan pek çok haksızlığın sizin lehinize döndüğünü fark edeceksiniz. Sevdiğiniz kişi ile yakınlığınız ve size verdiği destek sizi çok mutlu ederken, kalbi boş olanlar 2018 yılında tanıdıkları birinden evliliğe dönebilecek arkadaşlık teklifi alabilir. Sağlığa çok dikkat.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Sağlığınıza çok dikkat etmeniz gereken bir döngüden geçiyorsunuz. Çok yakın bir dostunuzun Covid sürecine yakalanması sizde korku ve paniğe sebep olabilir. Sevdiğiniz kişi ile yakınlığınız harika, uzunca süredir değişen tavırlarınızı onun sakinliği ile dengelemeniz size motivasyon veriyor olabilir. Dost gibi görünen gizli düşmanlara dikkat.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

İş ve aile yaşamınızdaki belirsizliklerin rayına oturduğu bir dönemden geçiyorsunuz. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için bugün göksel kombinasyon sizin yanınızda. Ancak günlük yaşantınızda gizli düşmanlarınızın arkanızdan söylediklerini öğrenmenize az kaldı. Sizi sıkıntıya sokan kişilere karşı sakinliğinizi korumanız ve olayları zamana yaymanızı öneriyorum. Dürüstlük ve erdemlikten yana şaşmadıysanız ödülünüzü alacağınız günler yakında.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Evlilik düşünen ancak kayınvalide tarafından onaylanmayan birliktelikler için bugün şanslı etkiler sizinle birlikte. Bugünlerde oluşan konuşmalar 2021 Ocak ve Mart ayında beraberliğinizi ciddi anlamda bir noktaya götürecek. Arkadaş ortamınızda dost mu düşman mı diyeceğiniz olaylar yaşamanız mümkün. Bundan sonra sizi seven ve değer veren dostlarınızla birlikte olmak isteyeceksiniz.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Uzunca süredir huzursuz olduğunuz enerjilerden kurtulduğunuzu fark edeceksiniz. Evinizi sirkeli su ve dualarla silmek sizi bundan sonrasında pek çok kötü enerjiden de koruyacaktır. Bebek bekleyen bazı Aslan burçları yakın bir zamanda müjdeli bir haber alabilir. İş hayatınızdaki pek çok belirsiz konuyu kendi lehinize çevirdiğinizi görmenin mutluluğunu yaşarken, kararlı yapınız uzun vadede size ödüller sunacak.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Kendinizi ifade ederken kandırıldığınız ne varsa gözler önünde olacak. Geçtiğimiz Mayıs ayında yaşadıklarınızın bir kısmını bu günlerde anlamlandıracaksınız. Bazı konular hakkında susmayı ve vakti zamanında konuşmayı tercih ediyor olabilirsiniz. İçinize dert etmeden ilerlemeli, duygularınızı bu kadar kontrol altında tutmamalısınız.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Uzunca zamandır yaşadığınız hayal kırıklıklarının yerine içinizde umutlar yeşertecek, mutluluk açtıracak güzelliklere bugün kalbinizi açmalısınız. Parasal konularda aniden çıkabilecek masrafları göz önüne alarak ilerlemeli ve kadınlardan gelecek yardımları ötelememelisiniz. Sağ göz ve arpacık problemlerinizi önemsemeli böyle bir sıkıntınız bulunuyorsa mutlaka bir hekimden yardım almalısınız.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Sabah saatlerinde edeceğiniz dualar içinde bulunduğunuz pek çok sıkıntınıza çözüm yolu oluşturabilecek İlahi yardımları size getirecek. İçinizde gizli yaşadığınız pek çok duyguyu bugün itibariyle ortalığa çıkarma eğiliminde olabilirsiniz. Karşınızdaki kişiye duygularınızı açıklamak için acele etmeyin, 14 Aralık Güneş tutulması ile enerjiler fazlasıyla sizin yanınızda.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Alacağınız olası hastalık haberleri sizi biraz yorabilir. Tutulmaların etkisi ile bünyeniz fazlasıyla yorulmuş ve yıpranmış, geçmişteki hastalıklarınız artış göstermiş olabilir. Bugün itibariyle sağlıklı yaşam için adımlar atabilirsiniz. Hayatınızda sizden saklanmış gizli şeyleri öğrenmenize az kaldı. Yol ayrımları yaşamamak adına sakinliğinizi korumalısınız.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

İş yerinde ummadığınız yükseliş ve fırsatlar sizinle birlikte olabilir. Ebeveynlerinizden babanızın sağlığı ve sağlık kontrollerini mutlaka yaptırmalısınız. Eşinizin sağlığındaki sıkıntılar yoluna girmeye başlarken, içsel manada gerildiğiniz ortaklıklarınızdan kurtulmak için yollarınızı ayırabilir veya net çizginizi belli edebilirsiniz. Sevdiğiniz kişi ile aranızdaki duygusal bağ günden güne artmakta. İş odaklı olmanın yanı sıra hayatın mucizelerinin tadını çıkarmayı ihmal etmeyiniz.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Bugün iş hayatınızdaki pek çok belirsiz konunun netliğe ulaşacağı bir gün. Psikolojik anlamda sizi yoran ne varsa bugün itibariyle rahatlayacak ve gerçeklerle yüzleşip, sağlam adımlarla plan ve projelerinizi yöneteceksiniz. Eski eş veya sevgiliden haber almak isteyenler ve merak edenler bugünlerde tekrar haber alabilir. Bu günlerde yaşadıklarınız, Şubat ayındaki Merkür retrosunda hayatınızda sürpriz olaylara gebe olabilir.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Bugün uzunca süredir adım atamadığınız ne varsa planlamak ve açıklamak için harika bir gün. Sevdiğiniz kişiden alacağınız destek ile rüyalarınızın gerçeğe dönüşeceği bir günü deneyimliyor olabilirsiniz. Ayrıca eğitim ve öğretim, medya ve internet projelerinizle ilgili yeni atılımlar ve sunumlar yapmayı arzu ediyorsanız bugünün olumlu enerjilerinden yararlanabilirsiniz.