26 Ocak 2022 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:26 Ocak 2022 Çarşamba 17:00:00
30 kediye sobalı bakım
KARABÜK'te, fabrika işçisi Murat Madak ile eşi Züleyha Madak, evlerinin yanında bulunan ardiyeyi zor geçen kış şartlarında sokak kedileri için yuvaya dönüştürdü.
KARABÜK'te, fabrika işçisi Murat Madak ile eşi Züleyha Madak, evlerinin yanında bulunan ardiyeyi zor geçen kış şartlarında sokak kedileri için yuvaya dönüştürdü. Çift, kullanmadıkları koltukları koyup, soba yaktıkları ardiyede 30 kediye bakıyor.