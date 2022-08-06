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06 Ağustos 2022 Cumartesi 09:09:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2022 Cumartesi 09:09:00

3 yılda yüzde 300 zam! Halk Ekmek'in fiyatı 3 liraya yükseldi

Kaynak: AHaber

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İstanbul'da 250 gramlık halk ekmeğe yüzde 50 zam yapıldı. Fahiş zamla birlikte ekmeğin fiyatı 3 liraya yükseldi. İBB yönetiminin 75 kuruştan devraldığı halk ekmeğe 3 yılda yaptığı zam yüzde 300'e ulaştı.

Halka ucuzluk vaatleriyle göreve gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, toplu ulaşımdan yeme-içme fiyatlarına kadar yaptığı fahiş zamların ardından halkın ekmeğine de ardı ardına zamlar yaptı. İBB yönetimi, son olarak 11 Şubat 2022'de fiyatını yüzde 60 artırdığı 250 gramlık Halk Ekmek'e 8 Ağustos Pazartesi'nden geçerli olmak üzere yüzde 50 daha zam yaparak fiyatı 3 liraya yükseltti. CHP'li İBB yönetiminin göreve geldiği 23 Haziran 2019'da Halk Ekmek'in fiyatı 75 kuruştu. Ancak peş peşe gelen zamlarla önce 2 liraya, ardından da 3 liraya yükseldi. Böylece 3 yılda İBB iştiraki İstanbul Halk Ekmek'in (İHE) tekli normal ve kepekli ekmekteki zam oranı yüzde 168.33'e ulaştı. İşte seçim döneminde İstanbul'da hayatı ucuzlatmak vaadinde bulunan İBB yönetiminin Halk Ekmek'e yaptığı zamlar:

Eylül 2019: 49 çeşit paketli ürüne yüzde 40.8 zam yapıldı.

Eylül 2020: Tekli normal ve kepekli ekmeğe yüzde 33.33 zam yapıldı. 75 kuruş olan ekmek fiyatı 1 TL'ye yükseltildi.

Temmuz 2021: Tekli normal ve kepekli ekmeğe yüzde 25 zam yapıldı. 1 TL olan ekmek fiyatı 1.25 TL oldu.

Kasım 2021: Ambalajlı ekmek ürünlerinde yüzde 33.5 zam yapıldı.

Şubat 2022: Tekli normal ve kepekli ekmeğe yüzde 60 zam getirildi. 1.25 TL olan ekmek fiyatı 2 TL oldu.

Şubat 2022: Ambalajlı ürünlere yüzde 50 ila yüzde 116 oranında zam yapıldı

8 Ağustos 2022: Tekli normal ve kepekli ekmeğe yüzde 50 zam yapıldı. 2 TL olan ekmek fiyatı 3 TL oldu.

Etiketler : ibb halk ekmek zam
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