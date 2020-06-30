3 yaşındaki Alperen'i öldüren üvey baba su kuyusunda yakalandı
Kayseri'de birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlu Alperen'i boğarak öldürdükten sonra evin karşısındaki mezarlığa gömen üvey baba yakalandı.
Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güney Mahallesi'nde bir süredir beraber yaşadığı E.Ö'nün 3 yaşındaki oğlu A.E'yi döverek öldürdüğü iddia edilen H.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.
SU KUYUSUNDA YAKALANDI
Bu sırada bir ihbarı değerlendiren ekipler, mahallede kullanılmayan bir eve, özel harekat polisinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Ekipler şüpheli H.S'yi evin bahçesindeki su kuyusunda yakaladı.
İddiaya göre, H.S, Pınarbaşı ilçesi Güney Mahallesi'nde bir süredir beraber yaşadığı E.Ö'nün 3 yaşındaki oğlu A.E'yi döverek öldürmüş, konuyla ilgili yapılan soruşturma kapsamında E.Ö. tutuklanmıştı.
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