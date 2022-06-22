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22 Haziran 2022 Çarşamba 17:58:00 - Güncelleme:22 Haziran 2022 Çarşamba 17:58:00

3 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Kaynak: AA

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Meteoroloji, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kars ve Ardahan ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yarın öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yerel kuvvetli olacağı tahmin edilen sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Etiketler : Ardahan Meteoroloji Hava Sıcaklıkları
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