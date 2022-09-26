3 bin kişiye balık ekmek ikramı

3 bin kişiye balık ekmek ikramı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen Kelaynak ve Balcan Festivalinde 3 bin kişiye balık ekmek ikram edildi. Balıklar, Fırat Nehri'nde yetiştirilen somon ve alabalıklardan seçildi.