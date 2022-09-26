26 Eylül 2022 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:26 Eylül 2022 Pazartesi 18:00:00
3 bin kişiye balık ekmek ikramı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen Kelaynak ve Balcan Festivalinde 3 bin kişiye balık ekmek ikram edildi.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen Kelaynak ve Balcan Festivalinde 3 bin kişiye balık ekmek ikram edildi. Balıklar, Fırat Nehri'nde yetiştirilen somon ve alabalıklardan seçildi.
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