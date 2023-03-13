29 yaşındaki uzman çavuş kalbine yenik düştü
Kaynak: İHA
Manisa'da görevi başında kalp krizi geçiren 29 yaşındaki Samsunlu uzman çavuş hayatını kaybetti.
2019 yılından beri Manisa'nın Alaşehir ilçesinde görev yaptığı öğrenilen Uzman Çavuş Sefer Tangal, görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Sefer Tangal'ın ölüm haberi, Samsun'un Kavak ilçesi Çalbaşı Mahallesi'nde yaşayan baba ocağına ulaştı. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Bekar olduğu öğrenilen şehidin erkek kardeşinin de kalp krizi sebebiyle vefat ettiği öğrenildi.
- Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 55 öğrenci hastaneye kaldırıldı
- Malavi'de Freddy Kasırgası nedeniyle yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetti
- Tokat'ta kamyonet minibüsle çarpıştı: 4 yaralı
- 29 yaşındaki uzman çavuş kalbine yenik düştü
- İskenderun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
- Fay hattı üzerindeki evin yolu 4 metre kaydı