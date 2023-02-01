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01 Şubat 2023 Çarşamba 21:30:00 - Güncelleme:01 Şubat 2023 Çarşamba 21:30:00

28 yıldır tren bekliyor

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Çivril'de 1988 yılında duran tren seferlerinin yeniden başlaması için 1995 yılında imza kampanyası başlatan Ayten Tokkal, 15 bin imza topladı. Trenci Ayten olarak anılan yaşlı kadın 'ölmeden o trenin buradan geçtiğini görmeliyim' dedi.

Çivril'de 1988 yılında duran tren seferlerinin yeniden başlaması için 1995 yılında imza kampanyası başlatan Ayten Tokkal, 15 bin imza topladı. Trenci Ayten olarak anılan yaşlı kadın 'ölmeden o trenin buradan geçtiğini görmeliyim' dedi.

TEKRAR AÇILACAĞINA İNANIYOR

Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Ayten Tokkal, 1892 yılında İngilizler tarafından yapıldıktan sonra faaliyetine başlayan ve 1988 yılında da son seferini yapan Sütlaç Çivril hattının yeniden açılmasını 28 yıldır bekliyor. 1995 yılında yaptığı imza kampanyasıyla 15 binden fazla imza toplayan yaşlı kadın, ilçede de Trenci Ayten olarak tanınıyor.

TÜM İLÇEYİ ADIM ADIM GEZDİ

İlçedeki her yere adım atarak gezilmedik yer bırakmayan Trenci Ayten, "Ölmeden trenin Çivril'e geldiğini görmek en büyük isteğim" dedi. Çivril'in tarım ürünlerinin ve İzmir Ankara Denizli'ye ulaşımında da büyük fayda sağladığını ifade eden yaşlı kadın, "Köylerden okumak için Çivril'e gelen çocuklar gelemez oldu, bu yanlıştan dönülmeli" diye konuştu.

Çivril'den geçen ve Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1900'lü yıllarda inşa ettirilen demiryolu, Anadolu'da inşa ettirilen ilk demiryolu hatlarından birisi olarak biliniyor.

Etiketler : ayten tokkal tren denizli sütlaç çivril
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