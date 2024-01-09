27 yıldır "anne" kelimesine hasret

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde yaşayan Hatice İnekçi (48), Semanur (27) ve Sefa (24) adında, doğuştan işitme ve konuşma engelli, ayrıca görme yetileri de günden güne azalan iki evladına baktığını ve anne kelimesini hiç duymadığını söyledi. Hatice İnekçi, "Bir anne olarak çaresizim. Evin içinde kendi dilimiz, kendi hareketlerimiz var ve o şekilde anlaşabiliyoruz. Bazen kalkıp gösteriyorlar" dedi.