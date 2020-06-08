Bursa'dan korkutan haber geldi! Tam bitecek derken...

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08 Haziran 2020 Pazartesi 09:04:00 - Güncelleme:08 Haziran 2020 Pazartesi 09:04:00

27 yaşında corona virüse yenik düştü

Kaynak: DHA

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Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından İstanbul'da özel bir hastanede tedavi altına alınan 27 yaşındaki Muhammet Taha Kaygusuz, koronavirüse karşı verdiği mücadeleyi kaybetti.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan evli ve iki çocuk babası Muhammet Taha Kaygusuz’un bir süre önce yapılan corona virüs testi pozitif çıktı.

İstanbul’da özel bir hastanede tedavisine başlanan Kaygusuz, sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı ve solunum desteği sağlandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımına 'Dua istiyorum' notu düşen Kaygusuz, akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. 

Bir dönem Saadet Partisi İnegöl Gençlik Kolları'nda görev yapan Kaygusuz'un vefatının ardından ilçe başkanlığı taziye mesajı yayınladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Saadet Partisi İnegöl İl Genel Meclisi Eski üyesi, Refah Partisi İnegöl eski İlçe Başkanlarından Mehmet Kaygusuz’un oğlu ve Saadet Partisi İnegöl Gençlik Kolları’nda bir dönem görev yapmış teşkilat mensubumuz Muhammet Taha Kaygusuz kardeşimiz koronavirüs sebebiyle vefat etmiştir. Merhum kardeşimize Cenab-ı Haktan rahmet, başta Mehmet Kaygusuz bey olmak tüm ailesine sabır ve başsağlığı niyaz ederiz."

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