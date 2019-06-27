27 Haziran günlük burç yorumları! Bugün sizi neler bekliyor?

  • Bist 100
    95.416
  • Dolar
    5,7858
  • Euro
    6,5934
  • Altın
    261,2245
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Torbalı’da Volkswagen heyecanı! Torbalı’da Volkswagen heyecanı!
Türk bilgisayar korsanları darbeci Sisi yönetimine ait bazı devlet sitelerini hackledi Türk bilgisayar korsanları darbeci Sisi yönetimine ait bazı devlet sitelerini hackledi
Rusya açıklamıştı! S-400'lerde sıcak gelişme! Rusya açıklamıştı! S-400'lerde sıcak gelişme!
Türkiye'nin balistik füze teknolojisinde yeni aşama Türkiye'nin balistik füze teknolojisinde yeni aşama
Son dakika.. Hindistan yolcu uçağı bomba tehdidi nedeniyle Londra'ya acil iniş yaptı Son dakika.. Hindistan yolcu uçağı bomba tehdidi nedeniyle Londra'ya acil iniş yaptı
Caner Erkin'in nafaka davasında karar; 50 bin TL istedi, 3 bin TL aldı Caner Erkin'in nafaka davasında karar; 50 bin TL istedi, 3 bin TL aldı
Adana Demirspor, Suriyeli oyuncu Aosman'ı renklerine bağladı Adana Demirspor, Suriyeli oyuncu Aosman'ı renklerine bağladı
Katil Esed güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı Katil Esed güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı
Kırlangıç yuvaları için zarar etmeyi göze aldılar Kırlangıç yuvaları için zarar etmeyi göze aldılar
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor... Gramının fiyatı dudak çuklattı Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor... Gramının fiyatı dudak çuklattı
16 yaşındaki genç kızın sır intiharı 16 yaşındaki genç kızın sır intiharı
Burak Özçivit'e Romanya'da yoğun ilgi Burak Özçivit'e Romanya'da yoğun ilgi
Çamerya Yurtseverler Derneği Başkanı Seyko: Çameryalıların Yunan rejiminden çektiği acıyı, dünyanın hiçbir toplumu çekmedi Çamerya Yurtseverler Derneği Başkanı Seyko: Çameryalıların Yunan rejiminden çektiği acıyı, dünyanın hiçbir toplumu çekmedi
Ümraniyespor Kulübü Başkanı Aksar: Yasir sanırım Fenerbahçe'ye gidecek Ümraniyespor Kulübü Başkanı Aksar: Yasir sanırım Fenerbahçe'ye gidecek
Kosova Vetevendosje Hareketi Lideri Kurti: Türkiye'den Arnavutluk ve Kosova için ortak bir politika talebimiz var Kosova Vetevendosje Hareketi Lideri Kurti: Türkiye'den Arnavutluk ve Kosova için ortak bir politika talebimiz var
İçişleri Bakanlığı 'makas terörüne' göz açtırmıyor! 'Makas terörüne' göz açtırmıyor İçişleri Bakanlığı 'makas terörüne' göz açtırmıyor! 'Makas terörüne' göz açtırmıyor
'Uslanmayan sürücü'nün aracı annesine teslim edildi 'Uslanmayan sürücü'nün aracı annesine teslim edildi
Tarım arazileri yanarken YPG/PKK'lı teröristler halay çekti Tarım arazileri yanarken YPG/PKK'lı teröristler halay çekti
Jordan'ın Sevilla'ya transferi Banega’nın Galatasaray’a gelme ihtimalini artırdı Jordan'ın Sevilla'ya transferi Banega’nın Galatasaray’a gelme ihtimalini artırdı
Yok artık dedirten son dakika haberi Esenler'den geldi: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda akılalmaz olay! Yok artık dedirten son dakika haberi Esenler'den geldi: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda akılalmaz olay!
Başkan Erdoğan, Japonya'da "Ara Güler Fotoğraf Sergisi"ni açacak Başkan Erdoğan, Japonya'da "Ara Güler Fotoğraf Sergisi"ni açacak
Tarım arazileri yanarken YPG/PKK'lı teröristler halay çekti Tarım arazileri yanarken YPG/PKK'lı teröristler halay çekti
Ege ve Akdeniz'deki "antik deniz yolu" ortaya çıktı Ege ve Akdeniz'deki "antik deniz yolu" ortaya çıktı
Mehmet Topal, ayrılığın ardından Fenerbahçe yönetimine ve taraftarlara sitem etti Mehmet Topal, ayrılığın ardından Fenerbahçe yönetimine ve taraftarlara sitem etti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Haziran 2019 10:47 | Perşembe

27 Haziran günlük burç yorumları! Bugün sizi neler bekliyor?

27 Haziran günlük burç yorumları yoğunj olarak araştırılan konuların başında yer alıyor. Bugün sizi neler bekliyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Akrep, Yengeç, Terazi ya da Balık... Hangi burç olursanız olun her takip etmeniz gereken konulardan biride günlük burç yorumları. Astroloji takipçilerinin merakla beklediği günlük burç yorumlarını sizler için derledik. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burç yorumları haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte 27 Haziran günlük burç yorumları...

27 Haziran günlük burç yorumları tüm astroloji takipçileri tarafından merak ediliyor.  Bugün sizi neler bekliyor? sorusunun yanıtı heyecanla araştırılıyor. Günlük burç yorumları Akrep, Yengeç, Terazi ya da Balık... hangi burç olursanız olun merak ediliyor. Astroloji takipçilerinin heyecanla beklediği günlük burç yorumlarını sizler için derledik. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burç yorumları karşınızda... 

27 HAZİRAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI! 

Koç Burcu Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koç; gün boyunca üzerinde çok emek harcamana rağmen ilerleme kaydetmekte zorlanabilirsin. Merkür’ün burç değiştirmesiyle önümüzdeki günlerde daha sosyal ve aktif olmanı sağlayabilir. Akşam saatlerinde değişen koşullar maddi manevi değerlerini bir kez daha gözden geçirmene neden olabilir.

Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğa; bugün kontrolün dışında gelişebilecek olaylar karşısında perde arkasında kalmayı tercih edebilirsin. Herkesten gizleyerek yapacağın çalışmalar akşam saatlerinden sonra senin yönetiminize geçebilir. Hem Ay’ın burcuna geçmesiyle hem de Merkür’ün burç değiştirmesiyle önümüzdeki günlerde kendini daha rahat ifade edebilirsin.

İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler; hedeflerin için mücadele vermeye devam ederken grupların ve arkadaşların desteğine ihtiyaç duyabilirsin. Ancak bu girişimler istediğin hızda ilerlemeyebilir. Yönetici gezegenin Merkür’ün Aslan burcuna geçmesiyle önümüzdeki günlerde iletişim trafiğin artabilir ama akşama doğru özellikle maddi konularla ilgili endişelere kapılabilirsin.

Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeç; iş ve sosyal ortamında yaşanan hareketlilik hız kesebilir ama kimin liderlik görevini üstleneceği ile ilgili çatışmalar alttan alta devam edebilir.  Ancak akşam saatlerinde zor koşullar lehine dönecek ve daha keyifli ortamlarda bulunabileceksin. Önümüzdeki günler de ticari faaliyetlerde artış olabilir.

Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslan; Merkür’ün burcuna geçmesiyle kendini daha özgüvenle ifade edeceğin ve fikirlerinle ön plana çıkacağın bir döneme giriyorsun. Bugün yurt dışı, eğitim ve yolculuklarla ilgili girişimlerin istediğin gibi ilerlemeyebilir; zaman zaman boşuna çaba harcadığını düşünebilirsin.

Başak Burcu Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başak; gün içinde finansal konular seni oldukça meşgul edebilir. Ancak yapacağın girişimler beklentilerini karşılamayacağından; bir tür duygusal krize neden olabilir. Senin de yönetici gezegenin olan Merkür’ün burç değiştirmesi ise kendini ifade etmekte zorlanacağın bir sürece işaret edebilir, olaylar kontrolünden çıkabilir.

Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu
Sevgili Terazi; bugün girişimlerin beklediğin hızda ilerlemeyebilir. Karşındakilerin olaylara komuta etmek istemesi adımlarını geri almana neden olabilir. Akşam saatlerinden itibaren huzurunu ve kazançlarını etkileyecek durumların gündeme gelmesiyle endişen daha da artabilir.

Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrep; dün yaşanan yoğun temponun ardından bugün iş hayatındaki rekabeti arka planda yönetmen gerekebilir. Çalışma arkadaşlarınla aynı dili konuşmakta veya hedeflediğin başarıyı yakalamakta zorlanabilirsin. Akşam saatlerinden karşındakilere ne kadar güveneceğini sorgulayabilirsin.

Yay Burcu Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yay; çocuklarla veya sevdiklerinle ilişkini etkileyen durumlar söz konusu olsa da mücadeleye devam ederek, kontrolü elden bırakmayabilirsin. Akşam saatlerinden sonra sağlık ve hizmet temaları daha fazla hayatında yer alacak;  seni keyiflerinden uzaklaştıracaktır. Önümüzdeki günlerde sosyal medyadaki hareketliliğin artabilir.

Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlak; eve, aileye ve işe odaklı geçen gergin birkaç günün ardından artık keyiflere yönelme ihtiyacındasın. Bugün bitiş ve başlangıçlarla ilgili kararlarını uygulayabilir, liderlik konusunda ilerleme kaydedebilirsin. Akşam saatlerinden sonra sevdiklerinle, çocuklarınla zaman geçirmek isteyebilir, huzur arayışına girebilirsin.

Kova Burcu Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kova; bugün anlaşmalar, eğitim ve yolculuklarla ilgili işlerinin sonuçlarını alarak, durum değerlendirmesi yapabilirsin.  Akşam saatlerinden itibaren huzur ve güven arayışın seni daha farklı davranmaya yöneltebilir. Merkür’ün karşıt burcuna geçmesiyle karşındakilere daha fazla kulak vermen gerekebilir.

Balık Burcu Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balık; gelirlerini arttırmak ve liderliğini kabul ettirmek için yapacağın girişimlerden istediğin verimi almakta zorlanabilirsin. Cesaretinin sınırlarını zorlamaktan kaçınmalı; düşünmeden harekete geçmemelisin. Akşam saatlerinden sonra hayalcilikten uzaklaşabilir; daha sağduyulu düşünebilirsin.

Merkel'i yine titreme tuttu
Polis ihbarı alınca TIR'ın önündeki tüm araçları uyardı! 30 km sürdü
Başkan Erdoğan'dan Japon gazetesine önemli açıklamalar: Kazanan Türk demokrasisi olmuştur
JÖAK'tan nefes kesen tatbikat
Başkan Aksar açıkladı: Yasir sanırım Fenerbahçe'ye gidecek
Sultanbeyli’deki kavgada 1 genç böyle bıçaklandı
Emekli maaşını artırabilirsiniz! İşte emekli maaşını artırma yolu
Gorile benzeyen 'kaslı' karga sosyal medyayı karıştırdı
FETÖ'nün eğitim ağına BM darbesi
Brezilyalı yıldızla gizli temas, F.Bahçe 10 numarasını buldu
Rotayı çevirdiler! Türkiye'ye dolar akacak
Film gibi define kazısı! 3 gözaltı
Fatih ve Yavuz sondaj gemileri milli savaş gemilerimizin korumasında
Bitcoin'de 17 ayın zirvesi
Mısır'da büyük skandal! Milli takımdan kovuldu
Emre Aşık 'Allah'a annemi şikayet edeceğim' sözünü mahkemeye delil olarak sundu
Meteoroloji'den 27 Haziran için son dakika hava durumu uyarısı geldi! İstanbullular dikkat! Yağmur geliyor
Matrix'in yeni Neo'su
THY, şehidimiz Eren'in anısına 'ilk rüya' uçağına 'Maçka' ismini koydu
Emekli maaşlarına intibak ayarı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ