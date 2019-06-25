27 Haziran A101 aktüel ürünler neler? A101 aktüel ürünler kataloğu yayında!

27 Haziran A101 aktüel ürünler neler merak ediliyor. A101 aktüel ürünler kataloğu yayında. Tüketicilerine uygun fiyat avantajı sunan A101'de her hafta nelerin olduğu merak ediliyor. Müşteriler tarafından yoğun ilgi gören aktüel ürünler her hafta perşembe günleri yenileniyor ve raflardaki yerini alıyor. Uygun fiyat avantajı ile birbirinden güzel ürünleri müşterileriyle buluşturan A101'de bu hafta en dikkat çekici ürün A101'de 49V5863DAT 49''ULTRA HD SMART LED TV olarak karşımıza çıkıyor. Bu hafta gelecek olan 49V5863DAT 49''ULTRA HD SMART LED TV 2,799,00 TL'den üstelik ücretsiz montaj şeklinde satışa sunulacak. 27 Haziran A101 aktüel ürünler listesi sizlerle...

27 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER NELER?

Bu hafta A101'de 49V5863DAT 49''ULTRA HD SMART LED TV 2,799,00 TL'den, ALTUS AL 1003 3 çekmeceli derin dondurucu 649,00 TL'den, alcatel 1s cep telefonu 899,00 adet olarak satışa sunulacak.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU