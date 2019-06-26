26 Haziran reyting sonuçları! Afili Aşk mı, Survivor Türkiye - Yunanistan mı, Güldür Güldür Show mu kim birinci?

26 Haziran reyting sonuçları merak ediliyor. Afili Aşk mı, Survivor Türkiye - Yunanistan mı, Güldür Güldür Show mu kim birinci? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Kanal D'de Afili Aşk, TV8'de Survivor Türkiye - Yunanistan, Show TV'de Güldür Güldür Show ve Star TV'de Şark Bülbülü yapımları izleyicinin karşısına çıkacak. 19 Haziran reyting sonuçlarına baktığımızda totalde; Afili Aşk birinci, Müge Anlı ile Tatlı Sert üçüncü ve Survivor Türkiye - Yunanistan dördüncü sıradaydı. Peki, bugün kim birinci olacak? 26 Haziran reyting sonuçları sizlerle...

26 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI!

26 Haziran reyting sonuçları henüz belli olmadı. 26 Haziran reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

19 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI!

TOTAL

AB



ABC