2,5 yaşındaki Zümra'nın sır ölümü! ''İki dakikada kayboldu''

Alınan bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi Sütçü İmam Sokak'taki yaşadıkları evin önünde gözden kaybolan 2,5 yaşındaki Zümra Nur Şenyurt'un ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri mahalle sakinleriyle birlikte kız çocuğunu aramaya başladı. Bir süre sonra yaşadıkları apartmanın bodrum katında baygın halde bulunan Zümra Nur Şenyurt, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Küçük kız, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"2 DAKİKADA KAYBOLDU"

Anne Emine Şenyurt, olayla ilgili, "Çocukları gezdirdikten sonra apartmanın önüne getirdim. Diğer çocuğumla ilgilenirken döndüğümde Zümra yoktu. Şüpheli bir durum yoktu, gezdirdim getirdim. Çocuğum köpekle oynuyordu. 2 buçuk yaşında çocuk nereye gidebilir? Diğer kızımın yanına giderken arkamı döndüğümde yoktu. 2 dakika içerisinde kayboldu" diye konuşmuştu.