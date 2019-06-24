24 Haziran reyting sonuçları! Canevim mi, Tozkoparan mı, Survivor Türkiye - Yunanistan mı kim birinci?

24 Haziran reyting sonuçları heyecanla takip ediliyor. Canevim mi, Tozkoparan mı, Survivor Türkiye - Yunanistan mı kim birinci? sorusunun yanıtı televizyon takipçileri tarafından araştırılıyor. Bu akşam ATV'de Canevim, TRT1'de Tozkoparan, TV8'de Survivor Türkiye - Yunanistan, Star TV'de Sakar Şakir ve Show TV'de İntikam ekranlara gelecek. 17 Haziran reyting sonuçlarına bakıldığında totalde; Canevim ikinci sırada, Survivor Türkiye - Yunanistan üçüncü sırada yer almıştı. Peki, bu hafta zirveyi kim kapacak? 24 Haziran reyting sonuçları sizlerle...

24 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI!

24 Haziran reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 24 Haziran reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

17 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI!

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