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24 bin lira maaşla hamal bulamıyor
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24 Mart 2023 Cuma 14:37:00 - Güncelleme:24 Mart 2023 Cuma 14:37:00

24 bin lira maaşla hamal bulamıyor

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Aydın'da zeytinyağı fabrikası işletmecisi Şengün, günlüğü 800 TL'ye hamal, 1000 TL'ye de fabrikada çalışacak işçi bulamadıklarını belirtti.

Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı Kırsal Boydere köyü yakınlarında zeytinyağı fabrikası işletmecisi Mehmet Cemal Şengün, günlüğü 800 TL'ye hamal, 1000 TL'ye de fabrikada çalışacak işçi bulamadıklarını belirtti. Şengün, "Bir çuval zeytin yaklaşık 500 TL dağlardaki zeytinler toplanmadı. Aylık 30 bin liraya yakın para teklif ediyoruz yine de çalışacak adam bulamıyoruz" dedi.

Etiketler : aydın fabrika haval

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