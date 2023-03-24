24 bin lira maaşla hamal bulamıyor

Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı Kırsal Boydere köyü yakınlarında zeytinyağı fabrikası işletmecisi Mehmet Cemal Şengün, günlüğü 800 TL'ye hamal, 1000 TL'ye de fabrikada çalışacak işçi bulamadıklarını belirtti. Şengün, "Bir çuval zeytin yaklaşık 500 TL dağlardaki zeytinler toplanmadı. Aylık 30 bin liraya yakın para teklif ediyoruz yine de çalışacak adam bulamıyoruz" dedi.

