Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçmen sorgulama işlemi İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararıyla gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. 23 Haziran oy pusulası nasıl olacak? Yarın nasıl oy kullanacağız? sorularının yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbullular İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nı seçmek için yarın yeniden sandık başında olacaklar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için pazar günü 10,5 milyon seçmen sandık başına gidecek. Nerede oy kullanacağım? sorusunun yanıtı haberimizin detaylarında yer alıyor...

23 HAZİRAN OY PUSULASI NASIL OLACAK?

• Kabine girmeden telefonunuzu sandık kuruluna bırakın.

• Seçmen bilgi kağıdınızı ve kimliğinizi sandık kurulu görevlisine verin ve listede adınızı bulun. Size beyaz renkte tek oy pusulası, tek zarf ve üzerinde “evet” veya “tercih” yazan mühür verilecek.

• Birleşik oy pusulasında tercih ettiğiniz partinin altındaki yuvarlak alana “evet” mührünü basın. Mührün dışarı taşmamasına dikkat edin.

• Oy pusulasının bulunduğu zarfı şeffaf sandığa atın. Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yeri imzalayın

YARIN NASIL OY KULLANACAĞIZ?

1- Seçmene tek oy pusulası verilecek.

23 Haziran Pazar günü yapılacak seçimde, seçmenin önüne sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası konulacak. Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart 2019'da yapılan seçim için uygulanan esaslar aynen uygulanacak.

2- Yeni seçimde sadece oy verme işlemi tekrar edilecek.

Yeniden yapılması gereken seçimler, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu için sadece oy verme işlemleri tekrarlanacak.

3- Aynı partiler seçime girecek.

Seçime katılabilecek siyasi partilerin yeniden tespit ve ilan edilmesine gerek olmayacak. 31 Mart 2019'da yapılan seçime katılan siyasi partiler bu seçime de katılabilecek.

4- Sandık kurulları yeniden oluşturulacak.

Seçim sandık kurullarının oluşumundaki usulsüzlükler nedeniyle iptal edildiği için sandık kurulları yeniden oluşturulacak. Sandık kurulu başkan ve üyeleri devlet memurları arasından seçilecek. 31 Mart 2019'da yapılan seçimde sandık kurullarına üye veren partiler, İstanbul'da gerçekleştirilecek yenileme seçimlerinde de sandık kurullarına üye verebilecek. İstanbul'da gerçekleştirilecek yenileme seçimlerinde seçime katılma yeterliliği tespit ve ilan edilen siyasi partilerin müşahit bulundurma hakları olacak.

5- Seçmen listeleri güncellenmeyecek.

31 Mart 2019'da yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak. 23 Haziran 2019'da yapılacak seçimde kullanılacak sandık seçmen listelerinin ve her bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısının 31 Mart seçimi ile aynı olması gerekecek.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimden sonra ortaya çıkan 298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun"un, "silah altında bulunan erler, askeri öğrenciler, cezaevindeki hükümlüler, kısıtlılar ve kamu hizmetinden yasaklı olanlar"ı içeren 7. ve 8. maddeleri kapsamındaki seçmenlerin seçmen kütüğündeki kayıtlarına "oy kullanamaz" şerhi düşülecek.

İstanbul ilinde yapılacak yenileme seçimlerinde seçmen kütükleri üzerinde değişiklik yapılamayacağından, YSK'nin ilgili kararı uyarınca ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanlardan, yerleşim yeri adresi İstanbul dışı olan veya ceza infaz kurumunu birinci adres olarak bildirenlerin de seçmen listelerindeki kayıtlarına "oy kullanamaz" şerhi düşülecek.

6- 23 Haziran'da 18 yaşına girenler oy kullanamayacak.

Güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak listelerde hata nedeniyle kalan ölü ve kısıtlı seçmenlerin adının yanına oy kullanamayacağına dair şerh düşülecek. Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için 23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak.

7- Süreçte askerden gelenler de oy kullanamayacak.

31 Mart'ta askerde olup 23 Haziran'a kadar terhis olanlar da seçmen listesinde yer almadığı için oy veremeyecek.

8- Seçim işleri İstanbul'dan yürütülecek.

Bu seçimle ilgili iş ve işlemler, YSK tarafından değil seçimi yönetecek İstanbul İl Seçim Kurulunca uygulanacak.