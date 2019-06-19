21 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM aktül ürünler listesi yayınlandı!

21 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? yoğun olarak araştırılıyor. BİM aktül ürünler listesi yayınlandı. BİM'de her hafta birbirinden güzel ürünler müşterilere sunuluyor. BİM'in aktüel ürünler kataloğunda yine BİM'de bu hafta; Dijitsu hava soğutucu 799,00 TL'den, Fakir buharlı ütü 129,90 TL'den, Akel davul fırın 139,000 TL'den, kiwi çay makinesi 89,00 TL'den ve 12 parça dekorlu fırın seti 34,90 TL'den satışa sunuluyor. Her hafta cuma günü raflarda yerini alan aktüel ürünler sizlerle...

21 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?

BİM'in aktüel ürünler kataloğunda yine BİM'de bu hafta; Dijitsu hava soğutucu 799,00 TL'den, Fakir buharlı ütü 129,90 TL'den, Akel davul fırın 139,000 TL'den, kiwi çay makinesi 89,00 TL'den ve 12 parça dekorlu fırın seti 34,90 TL'den satılıyor.

BİM AKTÜL ÜRÜNLER LİSTESİ YAYINLANDI!