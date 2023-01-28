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28 Ocak 2023 Cumartesi 15:30:00 - Güncelleme:28 Ocak 2023 Cumartesi 15:30:00

2023'ün ilk kuzuları annelerine kavuştu

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Ankara'da mevsim sıcaklıklarının normalin üstünde seyretmesinden dolayı koyunların kuzulama dönemi erken başladı.

Annelerine kavuşan yeni yılın ilk kuzuları havadan görüntülendi. Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı İnönü Çiftliği'nde, sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyretmesinden etkilenen küçükbaş hayvanlar, yılın ilk kuzularını dünyaya getirdi. Bölgenin damızlık ihtiyacını karşılamak üzere işletilen çiftlikte, etçi özelliğiyle öne çıkan koyun ırkları yetiştiriliyor. Yılın ilk kuzularının dünyaya gözlerini açtığı çiftlikte, 300 koyundan yaklaşık 200 kuzu dünyaya gelirken, doğumların 15 ile 20 gün daha sürmesi bekleniyor. Kuzuların annelerine kavuşma anı ise dron ile havadan görüntülendi.

Çiftlik hayatı hakkında bilgi veren küçükbaş besicisi Asım Yardım, damızlık üretiminin ön plana çıktığı çiftlikte koyunların yılda bir kez doğum yaptığını söyledi. Bolu'nun Seben kazasından yaşadığını fakat yılın büyük bir bölümü de Polatlı'daki çiftliğinde geçirdiğini ve burada göçer hayvancılık yaptığını dile getiren Yardım, "8 ile 6 ay arasında burada kalıyorum geri kalan zamanlarda memleketimde kalıyorum. Emekli olduktan sonra bu işi severek yapıyorum, gerçekten çok güzel bir meslek, peygamber mesleği" dedi.

"BU SENE BOL BOL ET YERİZ İNŞALLAH"

Çoban Yardım, kış mevsimindeki sıcak havaların kuzulara iyi geldiğini belirterek, "Şu anda kuzular yeme başladı, artık soğuktan etkilenmiyorlar. Yemlerini, samanlarını veriyoruz. Şu anda kuzuları büyüttük. Sıcaklık bizi kötü etkilemedi bize iyi faydası oldu, sıcaktan kuzular iyi gelişti. Bu sene bol bol et yeriz inşallah" diye konuştu.

"KUZULAR SÜTLERİNİ EMDİKTEN SONRA KUZULARI ANNELERİNDEN AYIRIYORUZ"

Her sabah erken saatlerde kalkıp, doğum yapan yeni doğum yapan koyunlarla ilgilendiklerini söyleyen Yüksel Yardım ise, "Kuzular sütlerini emdikten sonra kuzuları annelerinden ayırıyoruz. Koyunları ise çiftliğin yanındaki çeşmede suladıktan sonra meraya çıkarıyoruz. O dönemde kuzular yemlerini yiyorlar. Hayvanlar otlayıp tepelerden geldikten sonra, kuzuların kapısını açıp, anne ve kuzularını birleştiriyoruz. Orada gene bir yarım saat süt emmesi oluyor. Sonra tekrardan ayırıyoruz anne ve kuzuları ve kuzular geceleri de yalnız kalıyorlar tabii ki. Herkes kendi kuzusunu tanıyor. Kimse yabancı bir kuzuyu emzirmiyor. Herkes kendi kuzusunu bilir, sesinden ve kokusundan buluyorlar birbirlerini. Sesinden anne kuzuyu, kuzu da annesinin sesini ayırt edebiliyor" açıklamasında bulundu.

Kuzular, 6 aylık olduktan sonra iç bölgedeki hayvan üreticilerinin damızlık ihtiyacını karşılamak üzere satışa çıkarılacak.

Etiketler : ankara kuzulama dönemi koyun
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