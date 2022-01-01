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01 Ocak 2022 Cumartesi 00:59:00 - Güncelleme:01 Ocak 2022 Cumartesi 00:59:00

2022'nin ilk bebekleri doğdu

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni yılın ilk bebeğinin ailesini tebrik etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni yıla Anadolu Bölgesi 112 Ambulans Komuta Kontrol Merkezi'nde girdi.

Bakan Koca, önce merkezde telsiz anonsuyla sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı daha sonra Zeynep Kamil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne görüntülü bağlanarak yeni yılın ilk bebeğinin ailesini tebrik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da Ankara'daydı. Bakan Yanık, Ankara Şehir Hastanesi'nde yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeği ziyaret etti.

Etiketler : sağlık bakanı bakan koca yeni yılın ilk bebeği
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