2022 model 'Züğürt Ağa'
Şener Şen'in ‘Züğürt Ağa' filmi gerçek oldu. Bismil'de ‘ağa' toprakları mahallede yaşamayan kişilere sattı. Ayaklanan köy halkı, arazilerin yeni sahiplerini köye sokmamak için taş ve sopalarla direnince ortalık karıştı.
DİRENİŞE SİLAHLA KARŞILIK VERDİLER
Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı kırsal Sinan Mahallesi'nde 'ağa' diye tabir edilen kişi, köydeki arazileri mahallede yaşamayan kişilere sattı. Bunun üzerine köylüler önceki gün akşam saatlerinde köye girmek isteyen yeni arazi sahiplerinin girişine izin vermedi. Ellerinde taş ve sopalarla karşı tarafın köye girişine izin vermeyen köylülerin üzerine silahla ateş açıldı.
JANDARMADAN DA YARALILAR VAR
Açılan ateşte 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çıkan arbedede bir jandarma personeli de başına isabet eden taşla yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Jandarmanın giriş ve çıkışında güvenlik önlemi aldığı köyde yaşananlar Şener Şen'in Züğürt Ağa filmini akıllara getirdi.
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