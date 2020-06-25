2021'de bizi neler bekliyor? İşte Astrolog Hakan Kalkan'ın günlük burç yorumları

Astrolog Hakan Kalkan’ın 2021 yılı ile ilgili burçlar hakkındaki öngörüleri şöyle:



Koç Burcu

Kariyeriniz ve sosyal hayatınıza ait büyük gelişmeler, değişimler olabilir. Koç burçları disiplinli, istikrarlı bir şekilde hedeflerine doğru ilerlerse ve öfkelerini kontrol altına alırlarsa bu alanlarla da başarılı olabilirler. Şehir, ev ya da iş yeri değiştirebilirler. Bu değişiklikler sinirlerini bir hayli zorlayacaktır ve öfke patlamaları yaşayabilirler.

Boğa Burcu

Boğa burçları için parlak ve umut vaat eden bir yıl olmayacaktır. Hayatlarının her alanında değişime zorlanabilirler. Lâkin bu değişiklikler esnasında gezegenler onlara yol gösterecektir. Pozitif bir ruh hâliyle bu değişiklerin üzerinden geleceklerine inanıyorum.

İkizler Burcu

İçi içine sığmamak atasözünün vücut bulmuş hâlleri olacaklar. Özellikle yaz mevsiminde sürpriz gelişmeler ve ani değişimler canlarını bir hayli sıkacak, ruhsal ve duygusal anlamda değişimler yaşayacaklar. Bu değişimler olumlu ya da olumsuz anlamda bitişlere neden olabilir.

Yengeç Burcu

Özel hayatlarında sınavdan geçecekleri bir yıl onları bekliyor. Aşk hayatlarında bazı depremler olabilir, ilişkileri ya da evlilikleri bitebilir. Hayatta yaşadıkları zorlukları ve bu zorluklarından dolayı gerginliklerini ilişki yaşadıkları kişiye yansıtmamaya dikkat etmelidirler.

Aslan Burcu

Aslan burçları kariyer hayatlarında bir yıldız gibi parlayacaklar ve aslan gibi kükreyecekler. Kariyerlerindeki bu değişim sosyal hayatlarına da yansıyacaktır. Bu olumlu değişimler yalnızların yeni bir ilişkiye başlamasına, ilişkisi olanların söz, nişan ya da evlilik gibi ciddi kararlar almalarına neden olabilir.

Başak Burcu

Başak burçları için ne yazık ki hem kendi sağlık hayatları hem de çevrelerindeki insanların sağlık hayatları açısından çok zorlanacakları bir yıl olacak. Bu sağlık sorunları başak burçlarının en çok dikkat ettikleri düzen, temizlik ve çalışkanlık gibi konularda yıpranmasına neden olacaktır ve hayatlarında dengede kalmak için bir hayli zorlanacaktılar.

Terazi Burcu

Bu yıl terazi burçları için duygusal patlamaların yılı olacaktır. Öfke kontrolü konusunda zorlanabilirler. Duygusal öfke patlamaları maddi ve manevi kayıplar yaşamalarına neden olabilir. Bolca sabır onlara bu yıl için en büyük tavsiyem olacaktır.

Akrep Burcu

Akrep burçları ikili ilişkilerinde özellikle özel hayatlarında çok zorlanacaklar. Bu nedenle ilişkileri ya da evlilikleri yıpranabilir. Ne yazık ki özel hayatlarında bazı bitişler olabilir.

Yay Burcu

Yay burçları için duygusal yoğunluklarının iletişimlerine yansıyacağı, adeta insanlarla iletişime dayalı bir savaş verecekleri bir yıl olacaktır. Bu tarz sorunlar ve duygusallıkları kendi sağlıklarını ne yazık ki olumsuz etkileyecektir. Önemle vurgulamak istediğim bir diğer konu ise çevrelerindeki insanların sağlıklarına dikkat etmeleri gerektiğidir.

Oğlak Burcu

Oğlak burçları için 2021 yılı maddi hayatlarının gündemde olacağı bir yıl olacaktır. Maddi hayatları geçen yıla göre daha iyi olacak ve yüzlerini güldürecektir. Fakat gereksiz harcamalara dikkat etmeli ve yatırımlarını seçerken doğru zamanı beklemelilerdir.

Kova Burcu

Kariyer ve sosyal hayatlarında yıldızları bir hayli parlayacaktır. Kova burçları için geçen yıla nazaran daha güzel bir yıl olacaktır. Kariyer yaşamında olumlu gelişmeleri maddi hayatlarında kazanca dönüştürecekleri, sosyal yaşamlarındaki olumlu gelişmelerinde tadını çıkaracakları bir yıl olacaktır.

Balık Burcu

Balık burçları 2021 yılının en enerjik ve coşkulu burcu olacaktır. Bu enerjileri ve coşkularıyla hayatlarındaki birçok zorluğun üstesinden geleceklerdir.

Astrolog Hakan Kalkan kimdir?

Astrolog Hakan Kalkan 1982 yılında İzmir'de ailesinin ortanca çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Yaşadığı tatsız bir olay sayesinde astroloji ile tanışan Hakan Kalkan, bu alanda Amerika ve Hindistan'da eğitim alarak klasik, uranyen ve karma astroloji alanında uzmanlaşmıştır. Yabancı dil olarak Almanca, İngilizce ve Rusça bilmektedir.