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15 Ekim 2021 Cuma 10:01:00 - Güncelleme:15 Ekim 2021 Cuma 10:01:00

20 yıllık intikam! Cinayette kan donduran ifadeler

Kaynak: Sabah

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7 çocuk babası kuaför Kamuran Tün'ü, 20 yıl önce annesiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle katleden Murat Tumuçin, "Annesiz büyüdüm. Aile huzurumu, gençliğimi çaldı. Bu nedenle İstanbul'a onu öldürme amacıyla geldim." dedi.

20 yıl önce annesiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle 7 çocuk babası kuaför Kamuran Tün'ü katleden Murat Tumuçin, "Gençliğimi çaldı, İstanbul'a onu öldürmeye geldim" dedi.

Sabah'ta yer alan habere göre İstanbul Kadıköy'de, bıçaklanarak öldürülen evli ve 7 çocuk babası kuaför Kamuran Tün cinayetiyle ilgili katil zanlısı Murat Tumuçin ve azmettirici olduğu iddia edilen babası Hacı Tumuçin cezaevine gönderildi.

Yunus Emre Kavak ve Seda Nur Günaydın'ın haberlerine göre tarafların savcılıktaki ifadeleri kan dondurdu. 21 yaşındaki katil zanlısı Murat Tumuçin, yaşananları soğukkanlı şekilde anlattı:

FACEBOOK'TAN TUZAK...

"Babam askerdeyken Kamuran, annem Mevlüde ile birlikte kaçmış. Olay sırasında annemin yaşı 15-16 imiş. Kamuran, annemin zihnini bulandırarak evi terk etmesine neden olmuş. Bu yüzden annesiz büyüdüm. Aile huzurumu, gençliğimi çaldı. Bu nedenle İstanbul'a onu öldürme amacıyla geldim. Ama bunu babam Hacı Tumuçin, üvey dayım Selçuk Başboğa ve Duygu Hilal A. bilmiyordu. Kendimi, Kamuran Tün'e Facebook'tan kız ismiyle tanıtarak iletişim kurdum. Sonrasında yurt dışında Irak'ta çalıştırmak üzere manikür işi yapacak bayan eleman aradığını gördüm. Olay öncesinde benim gibi Silopi'de bulunan babama 'İstanbul'a gezmeye gidelim' dedim. Babama Kamuran ile ilgili bilgi sahibi olduğumu söylemedim."

YERE DÜŞSE DE DEVAM ETTİ

Murat Tumuçin, şöyle devam etti: "Duygu'nun iş için İstanbul'a geleceği tarihi ona Kamuran söylemişti. Ben de gezmek için babama bu tarihleri söyleyerek denk getirdim. Babam, Kamuran'ın yanına gittiğimizi ben onu bıçakladıktan sonra öğrendi. Araçtan Kadıköy Boğa'nın orada indik. Oraya varmadan önce de Duygu, Kamuran'la sözleştiği şekilde buluştu. Takibe başladım. Ayrılmalarını bekledim. Çarşıdan aldığım bıçakla Kamuran'ı sırtından bıçakladım. Yere düştü. Kaç kere bıçakladığımı hatırlamıyorum. Yerde de vurmaya devam ettim. Pişmanım."

ÇELİŞKİLİ İFADE

Baba Hacı Tumuçin ise "Murat bana bunu Silopi'de söyledi. Ben de ona, 'Oğlum boş ver, değmez' dedim. Beni dinlemedi. İstanbul'a gelmek istedi. Ben de oğlumu düşünerek, 'Kötü bir şey yapmasın' diyerek geldim. Murat'taki bıçaktan haberim yoktu. Suçun işlenmesinde bir katkım ya da azmettirmem söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

'İŞ GÖRÜŞMESİ İÇİN BULUŞTUM'

Duygu Hilal A., ifadesinde Kamuran Tün'ü tuzağa düşürmek için kullanıldığından haberi olmadığını söyledi. Duygu Hilal A. "Murat iş görüşmesi demişti. Amacım iş konuşmaktı. Benim cinayetle ilgim yok" şeklinde konuştu.

Etiketler : Murat Tumuçin CİNAYET KUAFÖR Kamuran Tün
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