20 yılda biriken umre parasını bağışladılar
Çorum'da yaşayan Gülayşe ile Tahsin Danacı çifti, 20 yıldır umre için biriktirdiği parayı depremzedeler için kullanmak üzere Kızılaya bağışladı.
Çorum'un Alaca İlçesi Büyükhırka Köyü'nde yaşayan Gülayşe (66) ile çiftçi Tahsin Danacı (61) çifti, 20 yıldır umre için biriktirdiği parayı depremzedeler için kullanmak üzere Türk Kızılaya bağışladı.
Gülayşe Danacı "Umre paramı borç vermek durumunda kalmıştım. Bu arada iki yerden umre için haber geldi ancak gitmek nasip olmamıştı. Sonra paramız tekrar bize geldi. Buraya nasipmiş" dedi.