VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1233 yaralının tedavisi sürüyor
Halkımızın yanındayız
Can dostlara yardım eli
Afetzede çocuklara kahramanlı moral
Enkazlar arasında güvercinleri unutmadı
20 yılda biriken umre parasını bağışladılar
Altın dolu ayakkabının peşindeler
Deprem mahalleyi ikiye böldü
TikTok'tan şeffaflık adımı
Erkeklerin travması örtülü
Tepkisiz olması depremden etkilenmediği anlamına gelmez
Gözler depremzede çocukların üzerinde olmamalı
Enkaz kaldırılırken toz uyarısı
ABD, İsrail ordusunun Nablus kentine düzenlediği baskından kaygılı
Yurt içi piyasalar merkez bankasının faiz kararına odaklandı
Sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 48'e çıktı
Bazı atama kararları Resmi Gazete'de
İstanbul'da yoğun sis deniz yolu ulaşımını etkiliyor
El Cezire'den dikkat çeken Türkiye analizi! Cömertliğinin karşılığını gördü
Blinken Atina'da temaslarda bulundu... Yunan gazeteciye provokasyon ayarı
‘Akşener dosyası' ihraç getirdi
İşten çıkarma yasak kısa çalışma devrede
Heappey, Ukrayna'ya jet vermenin zorluklarını anlattı
"Blinken'ın Putin ile ilgili açıklamasını "saçma" olarak nitelendirdi"
23 Şubat 2023 Perşembe 09:40:00 - Güncelleme:23 Şubat 2023 Perşembe 09:40:00

20 yılda biriken umre parasını bağışladılar

ABONE OL

Çorum'da yaşayan Gülayşe ile Tahsin Danacı çifti, 20 yıldır umre için biriktirdiği parayı depremzedeler için kullanmak üzere Kızılaya bağışladı.

Çorum'un Alaca İlçesi Büyükhırka Köyü'nde yaşayan Gülayşe (66) ile çiftçi Tahsin Danacı (61) çifti, 20 yıldır umre için biriktirdiği parayı depremzedeler için kullanmak üzere Türk Kızılaya bağışladı.

Gülayşe Danacı "Umre paramı borç vermek durumunda kalmıştım. Bu arada iki yerden umre için haber geldi ancak gitmek nasip olmamıştı. Sonra paramız tekrar bize geldi. Buraya nasipmiş" dedi.

Etiketler : çorum depremzede türk kızılay bağış

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX