20 yılda biriken umre parasını bağışladılar

Çorum'un Alaca İlçesi Büyükhırka Köyü'nde yaşayan Gülayşe (66) ile çiftçi Tahsin Danacı (61) çifti, 20 yıldır umre için biriktirdiği parayı depremzedeler için kullanmak üzere Türk Kızılaya bağışladı.



Gülayşe Danacı "Umre paramı borç vermek durumunda kalmıştım. Bu arada iki yerden umre için haber geldi ancak gitmek nasip olmamıştı. Sonra paramız tekrar bize geldi. Buraya nasipmiş" dedi.