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13 Haziran 2024 Perşembe 08:44:00 - Güncelleme:13 Haziran 2024 Perşembe 08:44:00

20 yaşındaki Hamit, beslediği hayvanlara keman çalıyor

Kaynak: AA

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Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olduktan sonra Kırıkkale'de ailesiyle besicilik yapan 20 yaşındaki Hamit, beslediği büyükbaş hayvanlara keman çalıp şarkı söylüyor. Hamit, "Hayvanlara yem verirken 'şöyle bir keman çalsam da dinleseler ne olur' dedim, öyle bir şey yaptım." dedi.

20 yaşındaki Hamit Keleş, beslediği hayvanlarına keman çalıyor.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde ailesiyle besicilik yapan Hamit, 2022'de güzel sanatlar lisesinden mezun oldu. 3 yıldır ailesiyle birlikte besicilik yapan Hamit, geçen yıl yemleme yaptığı sırada hayvanlarına keman çalmaya başladı.

Hayvanları yemledikten sonra keman çalan Keleş, bir yıldır sabah ve akşam ahırda adeta konser veriyor.

Çocukluğundan beri müziğe ilgi duyduğunu söyleyen Hamit, keman çalmaya lisede başladığını söyledi.

20 yaşındaki Hamit, şöyle konuştu:

"Sabah, öğle ve akşam hayvanların bakımını yapıp yemlerini veriyoruz. Sabah yemleme işlemini yaptıktan sonra kemanla bütün ahırı dolanıyorum, hayvanlara keman çalıyorum. Bu şekilde ben de rahatlıyorum. Bir anda gelişti aslında. Hayvanlara yem verirken 'şöyle bir keman çalsam da dinleseler ne olur' dedim, öyle bir şey yaptım."

Etiketler : keman besicilik hamit
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