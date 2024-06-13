20 yaşındaki Hamit Keleş, beslediği hayvanlarına keman çalıyor.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde ailesiyle besicilik yapan Hamit, 2022'de güzel sanatlar lisesinden mezun oldu. 3 yıldır ailesiyle birlikte besicilik yapan Hamit, geçen yıl yemleme yaptığı sırada hayvanlarına keman çalmaya başladı.

Hayvanları yemledikten sonra keman çalan Keleş, bir yıldır sabah ve akşam ahırda adeta konser veriyor.

Çocukluğundan beri müziğe ilgi duyduğunu söyleyen Hamit, keman çalmaya lisede başladığını söyledi.

20 yaşındaki Hamit, şöyle konuştu:

"Sabah, öğle ve akşam hayvanların bakımını yapıp yemlerini veriyoruz. Sabah yemleme işlemini yaptıktan sonra kemanla bütün ahırı dolanıyorum, hayvanlara keman çalıyorum. Bu şekilde ben de rahatlıyorum. Bir anda gelişti aslında. Hayvanlara yem verirken 'şöyle bir keman çalsam da dinleseler ne olur' dedim, öyle bir şey yaptım."