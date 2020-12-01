Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı ile birlikte 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen kısıtlama da genişletildi. Yasakla birlikte gündem konusu haline gelen "20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma kullanabilir mi?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu.



20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA KULANABİLİR Mİ?

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Bu bağlamda hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması artık hafta içi de uygulanacak. Öte yandan 20 yaş altı da toplu taşıma kullanamayacak.

65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA YASAK MI?

Korona vakarlındaki artışın önüne geçebilmek amacıyla sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşların da toplu taşıma kullanmaları yasaklandı.

Daha önceki genelgede, '65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar da (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.' ifadeleri yer almıştı.