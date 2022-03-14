20 lirayı beğenmedi kaputta 1 km yolculuk yaptı

20 lirayı beğenmedi kaputta 1 km yolculuk yaptı

Adana'da kırmızı ışıkta bekleyen gelin aracının önünü kesip para isteyen genç, damat Turgut K.'nin verdiği 20 lirayı beğenmeyince yaklaşık 1 kilometre boyunca otomobilin kaputunda yolculuk yaptı. Kaputtaki genç, Turgut K.'nin polis merkezine gittiğini anlayınca araçtan inip, kaçtı. O anlar ise damadın cep telefonu kamerasına yansıdı.