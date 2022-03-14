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14 Mart 2022 Pazartesi 16:30:00 - Güncelleme:14 Mart 2022 Pazartesi 16:30:00

20 lirayı beğenmedi kaputta 1 km yolculuk yaptı

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Adana'da kırmızı ışıkta bekleyen gelin aracının önünü kesip para isteyen genç, damat Turgut K.'nin verdiği 20 lirayı beğenmeyince yaklaşık 1 kilometre boyunca otomobilin kaputunda yolculuk yaptı.

Adana'da kırmızı ışıkta bekleyen gelin aracının önünü kesip para isteyen genç, damat Turgut K.'nin verdiği 20 lirayı beğenmeyince yaklaşık 1 kilometre boyunca otomobilin kaputunda yolculuk yaptı. Kaputtaki genç, Turgut K.'nin polis merkezine gittiğini anlayınca araçtan inip, kaçtı. O anlar ise damadın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Etiketler : Turgut K Adana 20 lirayı beğenmeyince
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