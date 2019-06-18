20 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? A101 aktüel ürünler listesi sizlerle!

Her hafta perşembe günleri heyecanla beklenen A101 aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine dopdoldu. 20 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusunun yanıtı tüm müşteriler tarafından araştırılıyor. Bu hafta; ELTON EL43DLK010 49'' FULL HD UYDU ALICILI LED 1,399,00 TL'den, Canon E414 çok fonksiyonlu yazıcı 179,00 TL'den, HONOR 9LITE cep telefonu 1,199,00 adet olarak müşterilerin beğenisine sunulacak. Perşembe günü raflardaki yerini alacak ürünlere ilgi büyük. İşte, A101 aktüel ürünler listesi sizlerle...

20 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?

Bu hafta; ELTON EL43DLK010 49'' FULL HD UYDU ALICILI LED 1,399,00 TL'den, Canon E414 çok fonksiyonlu yazıcı 179,00 TL'den, HONOR 9LITE cep telefonu 1,199,00 adet olarak satışa çıkarılıyor.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ SİZLERLE!