20-27-28 Haziran İETT otobüsleri metrobüs metro ve şehir vapurları ücretsiz mi?

20 Haziran ve 27-28 Haziran tarihlerinde İETT otobüsleri ve Metrobüs hattı sınava girecek öğrencilere, velilerine ve sınav görevlilerine ücretsiz olacak. Ayrıca sınav merkezlerinin olduğu güzergâhlarda ek seferler düzenlenecek.

Öğrencilerin sınav noktalarına erişimde sorun yaşamaması için İETT ayrıca sınav merkezlerinin bulunduğu güzergahlar için ek seferler planladı. 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS sınavı için toplam 87 hatta sınav başlangıç ve bitiş saatlerine denk gelecek şekilde 110 ek sefer yapılacak.