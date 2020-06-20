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20 Haziran 2020 Cumartesi 00:53:00 - Güncelleme:20 Haziran 2020 Cumartesi 00:53:00

20-27-28 Haziran İETT otobüsleri metrobüs metro ve şehir vapurları ücretsiz mi?

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LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı 20-27-28 Haziran İETT otobüsleri metrobüs metro ve şehir vapurları ücretsiz mi? sorusuna yanıt arayanlar için beklenen açıklama geldi. Lise adayı öğrencilerin gireceği LGS ve üniversite adaylarının gireceği YKS sınavlarının yapılacağı günlerde İETT ve Özel Halk Otobüsleri ile Metrobüs araçları öğrencilere, velilerine ve sınav görevlilerine ücretsiz olacak.

20 Haziran ve 27-28 Haziran tarihlerinde İETT otobüsleri ve Metrobüs hattı sınava girecek öğrencilere, velilerine ve sınav görevlilerine ücretsiz olacak. Ayrıca sınav merkezlerinin olduğu güzergâhlarda ek seferler düzenlenecek.

Öğrencilerin sınav noktalarına erişimde sorun yaşamaması için İETT ayrıca sınav merkezlerinin bulunduğu güzergahlar için ek seferler planladı. 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS sınavı için toplam 87 hatta sınav başlangıç ve bitiş saatlerine denk gelecek şekilde 110 ek sefer yapılacak.

LGS SINAVI EK SEFER YAPILAN HATLAR

SIRA

Bölge

HAT KODU

HAT ADI

MEVCUT C.TESİ

İLAVE C.TESİ

LGS - 20.06.2020

1

Avrupa

37T

YILDIZTABYA - TAKSİM

2

2

06:50-07:50-08:50

2

Avrupa

37M

YILDIZTABYA - MECİDİYEKÖY

2

1

08:05

3

Avrupa

39

AKŞEMSETTİN - YENİKAPI

2

1

07:50

4

Avrupa

39K

BİNEVLER - YENİKAPI

1

1

07:50

5

Avrupa

47F

İMAR BLOKLARI-FİNANSKENT-4.LEVENT METRO

1

1

07:15

6

Avrupa

47L

BİNEVLER - HACIOSMAN METRO

4

2

07:35-08:05

7

Avrupa

48L

GÖKTÜRK - 4.LEVENT METRO

3

1

07:55

8

Avrupa

49A

AKŞEMSETTİN - ŞİŞLİ

3

1

08:20

9

Avrupa

49B

İMAR BLOKLARI - ŞİŞLİ

3

1

07:55

10

Avrupa

49K

BİNEVLER - ŞİŞLİ

2

2

07:30-08:05

11

Avrupa

62G

EMNİYETTEPE / HAMİDİYE - BEŞİKTAŞ

2

2

07:40-08:00

12

Avrupa

70KE

KURTULUŞ - EMİNÖNÜ


2

07:30-08:00

13

Avrupa

26B

GAYRETTEPE - EMİNÖNÜ


1

07:30

14

Avrupa

39Ç

KAĞITHANE - AKSARAY


1

07:30

15

Avrupa

48Y

YEŞİLPINAR - GÖKTÜRK

1

1

07:30

16

Avrupa

48C

KEMERBURGAZ - ÇİFTALAN KÖYÜ

1

1

07:30

17

Avrupa

48D

GÖKTÜRK - HACIOSMAN METRO


1

07:30

18

Avrupa

54P

PİYALEPAŞA MAHALLESİ - TAKSİM


1

07:30

19

Avrupa

54HŞ

HASKÖY - ŞİŞLİ


1

07:30

20

Avrupa

70D

KURTULUŞ / DOLAPDERE - BEŞİKTAŞ


1

07:30

21

Avrupa

74

HİLTON SİTESİ - EMİNÖNÜ


1

07:30

22

Avrupa

MK42

15 TEMMUZ MAH. - KİRAZLI METRO

4

1

07:20

23

Avrupa

97KZ

KOCASİNAN - ZEYTİNBURNU METRO


1

07:30

24

Avrupa

HT12

GÜNEŞLİ BASIN TESİSLERİ - YENİBOSNA METRO

2

1

07:45

25

Avrupa

92M

BAĞCILAR DEV. HST. / ÇİNÇİNDERE CAD. - MECİDİYEKÖY

2

1

07:50

26

Avrupa

97E

MAHMUTBEY / GÜNEŞLİ - KAZLIÇEŞME

2

1

07:30

27

Avrupa

98A

GÖZTEPE MAHALLESİ - BAKIRKÖY

3

1

07:12

28

Avrupa

98E

GÜNEŞLİ BASIN TESİSLERİ - BAKIRKÖY

2

1

07:50

29

Avrupa

71T

ATAKÖY - TAKSİM

3

1

07:15

30

Avrupa

73Y

KUYUMCUKENT - YEŞİLKÖY / AKVARYUM

2

1

07:15

31

Avrupa

73B

FLORYA - BAKIRKÖY

5

1

07:30

32

Avrupa

81

YEŞİLKÖY - EMİNÖNÜ

1

1

07:00

33

Avrupa

HT10

BATIŞEHİR - YENİBOSNA METRO


1

07:00

34

Avrupa

HT48

TEPECİK KİPTAŞ KONUTLARI - AVCILAR METROBÜS

1

1

07:15

35

Avrupa

76TM

TEPEKENT - YENİBOSNA METRO

2

1

07:00

36

Avrupa

76G

GÜRPINAR - AVCILAR METROBÜS

3

1

07:00

37

Avrupa

146F

FENERTEPE PERONLAR/BAŞAKŞEHİR-BAHÇEŞEHİR

1

1

07:20:00/ 08:35

38

Avrupa

36F

CEBECİ PERONLAR-FENERTEPE/OLİMPİYATKÖY METRO

1

2

A-07:00 -07:30 B-07:30-07:50

39

Avrupa

MK22

TAŞOLUK PERONLAR/ FENERTEPE - BAŞAKŞEHİR METROKENT

4

1

A-07:45

40

Avrupa

336T

TAŞOLUK - CEBECİ

3

1

B-07:45

41

Avrupa

336MC

BOLLUCA / İMRAHOR - CEBECİ

3

1

B--07:35

42

Avrupa

36TC

TAŞOLUK PERON- CEBECİ PERONLAR

3

1

B-07:30

43

Avrupa

36D

ARNAVUTKÖY - DELİKLİKAYA

2

1

B-07:30

44

Avrupa

36YS

YASSIÖREN - ARNAVUTKÖY

1

1

A-07:00

45

Anadolu

11BE

BURHANİYE MAHALLESİ - ÜSKÜDAR


1

A:07:10 B:08:00 A:08:50

46

Anadolu

20

ORTAÇEŞME / KAVACIK - Ü.EĞT.ARŞ.HASTANESİ


1

A:07:15 B:08:25

47

Anadolu

16M

ACARLAR SİTESİ / ATAŞEHİR - ÜSKÜDAR


1

07:00 - 09:00

48

Anadolu

21C

ESENKENT - KADIKÖY


1

07:00 - 08:45

49

Anadolu

21G

GÜLENSU MAHALLESİ - KADIKÖY


1

07:00 - 08:45

50

Anadolu

132Z

SULTANBEYLİ UZUNDERE - KARTAL

4

1

07:00 - 08:10

51

Anadolu

ÇM42

ŞAHİNBEY-NECİP FAZIL METRO

1

1

07:40 - 08:10

52

Anadolu

KM70

SULTANBEYLİ - KARTAL METRO / CEVİZLİ

2

1

07:25 - 08:30

53

Anadolu

KM71

YENİDOĞAN PERONLAR/ ADİL MAH. - CEVİZLİ

1

1

A:07:30 - B:08:30 - A:09:30

54

Anadolu

132N

NİŞANTEPE / BÜYÜKBAKKALKÖY - KARTAL

1

1

A:07:00/B:07:55/A:08:45

55

Anadolu

KM60

VEYSEL KARANİ - KARTAL METRO / CEVİZLİ

2

1

B:08:00 A:08:45

56

Avrupa

76V

KİPTAŞ VADİTEPE/ISPARTAKULE - BAKIRKÖY

3

2

A.07:00 B.07:00

57

Avrupa

78E

FENERTEPE PERONLAR/BAŞAKŞEHİR - KAYABAŞI KİPTAŞ

4

2

A.07:00 B.07:00

58

Avrupa

78F

BAŞAKŞEHİR - FENERTEPE - METROKENT

4

2

A.07:10 B.07:10

59

Avrupa

78G

FENERTEPE PERONLAR/BAŞAKŞEHİR - GÜVERCİNTEPE / KAYAŞEHİR

1

2

A.07:30 B07:30

60

Avrupa

78M

FENERTEPE PERONLAR-MECİDİYEKÖY

4

2

A.06:50 B.06:50

61

Avrupa

78Ş

FENERTEPE PERONLAR/BAŞAKŞEHİR - ŞAHİNTEPESİ

1

2

A.07:20 B.07:20

62

Avrupa

79B

KAYAŞEHİR - BAKIRKÖY

5

2

A.06:50 B.07:00

63

Avrupa

79C

KAYAŞEHİR - CEBECİ MAHALLESİ

3

2

A.07:05 B.07:20

64

Avrupa

79F

KAYAŞEHİR - YENİBOSNA METRO

3

2

A.06:30 B.06:30

65

Avrupa

79FY

FENERTEPE-YENİBOSNA METRO

3

2

A.06:50 B.07:15

66

Avrupa

89T

ATAKENT MAHALLESİ - TAKSİM

3

2

A.06:45 B06:30

67

Avrupa

89YB

K.S.S. HASTANESİ/ATAKENT MAHALLESİ - BAKIRKÖY

3

2

A.07:00 B07:00

68

Avrupa

98MB

MEHMET AKİF MAHALLESİ - BAKIRKÖY

2

2

A:07:30 B07:30

69

Avrupa

142A

BOĞAZKÖY - AVCILAR METROBÜS

3

1

A.07:00

70

Avrupa

146BA

FENERTEPE PERONLAR/BAŞAKŞEHİR/BAHÇEŞEHİR-AVCILAR

4

2

A:7:15 B07:00

71

Avrupa

146M

FENERTEPE PERONLAR/BAŞAKŞEHİR 1. 2. ETAPLAR-MECİDİYEKÖY

4

1

B.06:10

72

Avrupa

MK15

BOĞAZKÖY / BAHÇEŞEHİR - OLİMPİYATKÖY METRO

3

1

A.07:30

73

Avrupa

MR51

BAHÇEKENT/BAHÇEŞEHİR/ISPARTAKULE - HALKALI İSTASYON

2

2

A:07:00 B:07:10

74

Avrupa

154

HACIOSMAN METRO - KOÇ ÜNİVERSİTESİ


1

07:30

75

Avrupa

25Y

HACIOSMAN METRO - YUNUS EMRE / YENİ UYUM SİTESİ


1

07:30

76

Avrupa

29A

DERBENT MAHALLESİ - BEŞİKTAŞ


1

07:30

77

Avrupa

29B

FATİH SULTAN MEHMET - 4.LEVENT METRO


2

A:07:30-A:08:00

78

Avrupa

40B

SARIYER - BEŞİKTAŞ


2

A:07:25-A:07:45

79

Avrupa

41SF

SARIYER - FATİH SULTAN MEHMET


1

07:30

80

Avrupa

43

DİKİLİTAŞ - TAKSİM


1

07:30

81

Avrupa

48H

HAMİDİYE MAHALLESİ - ŞİŞLİ


1

07:30

82

Avrupa

57UL

BEŞİKTAŞ - KURUÇEŞMEÜSTÜ


1

07:50

83

Avrupa

59HS

HACIOSMAN METRO - SARITEPE KAMPÜSÜ


2

A:07:30-A:08:00

84

Avrupa

59RH

RUMELİ HİSARÜSTÜ - İSTİNYE / HACIOSMAN METRO


1

07:30

85

Avrupa

59RS

SARIYER - RUMELİ HİSARÜSTÜ


1

07:50

86

Avrupa

59S

LEVAZIM MAHALLESİ - ŞİŞLİ


1

07:30

87

Avrupa

33M

GİYİMKENT-MECİDİYEKÖY

4

1

08:00

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