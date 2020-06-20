20-27-28 Haziran İETT otobüsleri metrobüs metro ve şehir vapurları ücretsiz mi?
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı 20-27-28 Haziran İETT otobüsleri metrobüs metro ve şehir vapurları ücretsiz mi? sorusuna yanıt arayanlar için beklenen açıklama geldi. Lise adayı öğrencilerin gireceği LGS ve üniversite adaylarının gireceği YKS sınavlarının yapılacağı günlerde İETT ve Özel Halk Otobüsleri ile Metrobüs araçları öğrencilere, velilerine ve sınav görevlilerine ücretsiz olacak.
20 Haziran ve 27-28 Haziran tarihlerinde İETT otobüsleri ve Metrobüs hattı sınava girecek öğrencilere, velilerine ve sınav görevlilerine ücretsiz olacak. Ayrıca sınav merkezlerinin olduğu güzergâhlarda ek seferler düzenlenecek.
Öğrencilerin sınav noktalarına erişimde sorun yaşamaması için İETT ayrıca sınav merkezlerinin bulunduğu güzergahlar için ek seferler planladı. 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS sınavı için toplam 87 hatta sınav başlangıç ve bitiş saatlerine denk gelecek şekilde 110 ek sefer yapılacak.
LGS SINAVI EK SEFER YAPILAN HATLAR
SIRA
Bölge
HAT KODU
HAT ADI
MEVCUT C.TESİ
İLAVE C.TESİ
LGS - 20.06.2020
1
Avrupa
37T
YILDIZTABYA - TAKSİM
2
2
06:50-07:50-08:50
2
Avrupa
37M
YILDIZTABYA - MECİDİYEKÖY
2
1
08:05
3
Avrupa
39
AKŞEMSETTİN - YENİKAPI
2
1
07:50
4
Avrupa
39K
BİNEVLER - YENİKAPI
1
1
07:50
5
Avrupa
47F
İMAR BLOKLARI-FİNANSKENT-4.LEVENT METRO
1
1
07:15
6
Avrupa
47L
BİNEVLER - HACIOSMAN METRO
4
2
07:35-08:05
7
Avrupa
48L
GÖKTÜRK - 4.LEVENT METRO
3
1
07:55
8
Avrupa
49A
AKŞEMSETTİN - ŞİŞLİ
3
1
08:20
9
Avrupa
49B
İMAR BLOKLARI - ŞİŞLİ
3
1
07:55
10
Avrupa
49K
BİNEVLER - ŞİŞLİ
2
2
07:30-08:05
11
Avrupa
62G
EMNİYETTEPE / HAMİDİYE - BEŞİKTAŞ
2
2
07:40-08:00
12
Avrupa
70KE
KURTULUŞ - EMİNÖNÜ
2
07:30-08:00
13
Avrupa
26B
GAYRETTEPE - EMİNÖNÜ
1
07:30
14
Avrupa
39Ç
KAĞITHANE - AKSARAY
1
07:30
15
Avrupa
48Y
YEŞİLPINAR - GÖKTÜRK
1
1
07:30
16
Avrupa
48C
KEMERBURGAZ - ÇİFTALAN KÖYÜ
1
1
07:30
17
Avrupa
48D
GÖKTÜRK - HACIOSMAN METRO
1
07:30
18
Avrupa
54P
PİYALEPAŞA MAHALLESİ - TAKSİM
1
07:30
19
Avrupa
54HŞ
HASKÖY - ŞİŞLİ
1
07:30
20
Avrupa
70D
KURTULUŞ / DOLAPDERE - BEŞİKTAŞ
1
07:30
21
Avrupa
74
HİLTON SİTESİ - EMİNÖNÜ
1
07:30
22
Avrupa
MK42
15 TEMMUZ MAH. - KİRAZLI METRO
4
1
07:20
23
Avrupa
97KZ
KOCASİNAN - ZEYTİNBURNU METRO
1
07:30
24
Avrupa
HT12
GÜNEŞLİ BASIN TESİSLERİ - YENİBOSNA METRO
2
1
07:45
25
Avrupa
92M
BAĞCILAR DEV. HST. / ÇİNÇİNDERE CAD. - MECİDİYEKÖY
2
1
07:50
26
Avrupa
97E
MAHMUTBEY / GÜNEŞLİ - KAZLIÇEŞME
2
1
07:30
27
Avrupa
98A
GÖZTEPE MAHALLESİ - BAKIRKÖY
3
1
07:12
28
Avrupa
98E
GÜNEŞLİ BASIN TESİSLERİ - BAKIRKÖY
2
1
07:50
29
Avrupa
71T
ATAKÖY - TAKSİM
3
1
07:15
30
Avrupa
73Y
KUYUMCUKENT - YEŞİLKÖY / AKVARYUM
2
1
07:15
31
Avrupa
73B
FLORYA - BAKIRKÖY
5
1
07:30
32
Avrupa
81
YEŞİLKÖY - EMİNÖNÜ
1
1
07:00
33
Avrupa
HT10
BATIŞEHİR - YENİBOSNA METRO
1
07:00
34
Avrupa
HT48
TEPECİK KİPTAŞ KONUTLARI - AVCILAR METROBÜS
1
1
07:15
35
Avrupa
76TM
TEPEKENT - YENİBOSNA METRO
2
1
07:00
36
Avrupa
76G
GÜRPINAR - AVCILAR METROBÜS
3
1
07:00
37
Avrupa
146F
FENERTEPE PERONLAR/BAŞAKŞEHİR-BAHÇEŞEHİR
1
1
07:20:00/ 08:35
38
Avrupa
36F
CEBECİ PERONLAR-FENERTEPE/OLİMPİYATKÖY METRO
1
2
A-07:00 -07:30 B-07:30-07:50
39
Avrupa
MK22
TAŞOLUK PERONLAR/ FENERTEPE - BAŞAKŞEHİR METROKENT
4
1
A-07:45
40
Avrupa
336T
TAŞOLUK - CEBECİ
3
1
B-07:45
41
Avrupa
336MC
BOLLUCA / İMRAHOR - CEBECİ
3
1
B--07:35
42
Avrupa
36TC
TAŞOLUK PERON- CEBECİ PERONLAR
3
1
B-07:30
43
Avrupa
36D
ARNAVUTKÖY - DELİKLİKAYA
2
1
B-07:30
44
Avrupa
36YS
YASSIÖREN - ARNAVUTKÖY
1
1
A-07:00
45
Anadolu
11BE
BURHANİYE MAHALLESİ - ÜSKÜDAR
1
A:07:10 B:08:00 A:08:50
46
Anadolu
20
ORTAÇEŞME / KAVACIK - Ü.EĞT.ARŞ.HASTANESİ
1
A:07:15 B:08:25
47
Anadolu
16M
ACARLAR SİTESİ / ATAŞEHİR - ÜSKÜDAR
1
07:00 - 09:00
48
Anadolu
21C
ESENKENT - KADIKÖY
1
07:00 - 08:45
49
Anadolu
21G
GÜLENSU MAHALLESİ - KADIKÖY
1
07:00 - 08:45
50
Anadolu
132Z
SULTANBEYLİ UZUNDERE - KARTAL
4
1
07:00 - 08:10
51
Anadolu
ÇM42
ŞAHİNBEY-NECİP FAZIL METRO
1
1
07:40 - 08:10
52
Anadolu
KM70
SULTANBEYLİ - KARTAL METRO / CEVİZLİ
2
1
07:25 - 08:30
53
Anadolu
KM71
YENİDOĞAN PERONLAR/ ADİL MAH. - CEVİZLİ
1
1
A:07:30 - B:08:30 - A:09:30
54
Anadolu
132N
NİŞANTEPE / BÜYÜKBAKKALKÖY - KARTAL
1
1
A:07:00/B:07:55/A:08:45
55
Anadolu
KM60
VEYSEL KARANİ - KARTAL METRO / CEVİZLİ
2
1
B:08:00 A:08:45
56
Avrupa
76V
KİPTAŞ VADİTEPE/ISPARTAKULE - BAKIRKÖY
3
2
A.07:00 B.07:00
57
Avrupa
78E
FENERTEPE PERONLAR/BAŞAKŞEHİR - KAYABAŞI KİPTAŞ
4
2
A.07:00 B.07:00
58
Avrupa
78F
BAŞAKŞEHİR - FENERTEPE - METROKENT
4
2
A.07:10 B.07:10
59
Avrupa
78G
FENERTEPE PERONLAR/BAŞAKŞEHİR - GÜVERCİNTEPE / KAYAŞEHİR
1
2
A.07:30 B07:30
60
Avrupa
78M
FENERTEPE PERONLAR-MECİDİYEKÖY
4
2
A.06:50 B.06:50
61
Avrupa
78Ş
FENERTEPE PERONLAR/BAŞAKŞEHİR - ŞAHİNTEPESİ
1
2
A.07:20 B.07:20
62
Avrupa
79B
KAYAŞEHİR - BAKIRKÖY
5
2
A.06:50 B.07:00
63
Avrupa
79C
KAYAŞEHİR - CEBECİ MAHALLESİ
3
2
A.07:05 B.07:20
64
Avrupa
79F
KAYAŞEHİR - YENİBOSNA METRO
3
2
A.06:30 B.06:30
65
Avrupa
79FY
FENERTEPE-YENİBOSNA METRO
3
2
A.06:50 B.07:15
66
Avrupa
89T
ATAKENT MAHALLESİ - TAKSİM
3
2
A.06:45 B06:30
67
Avrupa
89YB
K.S.S. HASTANESİ/ATAKENT MAHALLESİ - BAKIRKÖY
3
2
A.07:00 B07:00
68
Avrupa
98MB
MEHMET AKİF MAHALLESİ - BAKIRKÖY
2
2
A:07:30 B07:30
69
Avrupa
142A
BOĞAZKÖY - AVCILAR METROBÜS
3
1
A.07:00
70
Avrupa
146BA
FENERTEPE PERONLAR/BAŞAKŞEHİR/BAHÇEŞEHİR-AVCILAR
4
2
A:7:15 B07:00
71
Avrupa
146M
FENERTEPE PERONLAR/BAŞAKŞEHİR 1. 2. ETAPLAR-MECİDİYEKÖY
4
1
B.06:10
72
Avrupa
MK15
BOĞAZKÖY / BAHÇEŞEHİR - OLİMPİYATKÖY METRO
3
1
A.07:30
73
Avrupa
MR51
BAHÇEKENT/BAHÇEŞEHİR/ISPARTAKULE - HALKALI İSTASYON
2
2
A:07:00 B:07:10
74
Avrupa
154
HACIOSMAN METRO - KOÇ ÜNİVERSİTESİ
1
07:30
75
Avrupa
25Y
HACIOSMAN METRO - YUNUS EMRE / YENİ UYUM SİTESİ
1
07:30
76
Avrupa
29A
DERBENT MAHALLESİ - BEŞİKTAŞ
1
07:30
77
Avrupa
29B
FATİH SULTAN MEHMET - 4.LEVENT METRO
2
A:07:30-A:08:00
78
Avrupa
40B
SARIYER - BEŞİKTAŞ
2
A:07:25-A:07:45
79
Avrupa
41SF
SARIYER - FATİH SULTAN MEHMET
1
07:30
80
Avrupa
43
DİKİLİTAŞ - TAKSİM
1
07:30
81
Avrupa
48H
HAMİDİYE MAHALLESİ - ŞİŞLİ
1
07:30
82
Avrupa
57UL
BEŞİKTAŞ - KURUÇEŞMEÜSTÜ
1
07:50
83
Avrupa
59HS
HACIOSMAN METRO - SARITEPE KAMPÜSÜ
2
A:07:30-A:08:00
84
Avrupa
59RH
RUMELİ HİSARÜSTÜ - İSTİNYE / HACIOSMAN METRO
1
07:30
85
Avrupa
59RS
SARIYER - RUMELİ HİSARÜSTÜ
1
07:50
86
Avrupa
59S
LEVAZIM MAHALLESİ - ŞİŞLİ
1
07:30
87
Avrupa
33M
GİYİMKENT-MECİDİYEKÖY
4
1
08:00
- 20-27-28 Haziran İETT otobüsleri metrobüs metro ve şehir vapurları ücretsiz mi?
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