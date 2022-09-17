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17 Eylül 2022 Cumartesi 23:44:00 - Güncelleme:17 Eylül 2022 Cumartesi 23:44:00

2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da 2 PKK/KCK mensubu teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Elazığ İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmasıyla yurt içinde kırsalda faaliyette olan 2 PKK/KCK mensubu teröristin silahlarıyla birlikte jandarmaya teslim olduğunu bildirdi.

Süleyman Soylu, "Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz. Sarı torba korkulu rüyaları, terör örgütü bitiyor, teslim olun." ifadesini kullandı.

Etiketler : Bakan Soylu Süleyman Soylu sosyal medya
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