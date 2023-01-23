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23 Ocak 2023 Pazartesi 17:43:00 - Güncelleme:23 Ocak 2023 Pazartesi 17:43:00

2 milyonda bir çaresizlik

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Doğuştan epilepsi hastası olan 14 yaşındaki Eray, 6 ayda 30 kilo verdi. 2 milyonda bir görülen bir kas hastalığı teşhisi konulan Eray günden güne erirken, hastalığının bir ilacı ya da tedavisi yok.

Doğuştan epilepsi hastası olan 14 yaşındaki Eray, 6 ayda 30 kilo verdi. 2 milyonda bir görülen bir kas hastalığı teşhisi konulan Eray günden güne erirken, hastalığının bir ilacı ya da tedavisi yok.

AİLESİ DUYUNCA PERİŞAN OLDU

Adana'da doğuştan epilepsi hastası olan 14 yaşındaki Eray Kızıltoprak, son 6 ayda 30 kilo verip; kusma, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayeti de artınca Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi. Doktorlar, Eray'a 2 milyonda bir görülen kas hastalığı bulgularına ulaştı, ancak henüz bir tanı koyamadı. Tanı konulsa dahi bu hastalığın tedavisinin olmadığını öğrenen ailesi, duydukları karşısında yıkıldı.

5 YIL ÖNCE DE ABİSİ VEFAT ETMİŞ

5 yıl önce de oğullarını yine benzer hastalıkla kaybeden aile, ikinci kez 'evlat acısı' yaşamak istemiyor ama evlatları gözlerinin önünde günden güne erirken, onlar hiçbir şey yapamıyor. Anne Bahar Kızıltoprak, "Oğlum ölürse ben bunu kaldıramam. Çaresi olmayan bir hastalık bu. Bu da bizi mahvediyor" dedi. Tekstil işçisi olan Hamdullah Kızıltoprak da "İki milyonda bir hastalıkmış, o da bize denk geldi" dedi.

SONER KAN

Etiketler : eray kızıltoprak epilepsi kas hastalığı
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