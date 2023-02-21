2 milyon liralık bağış

Yeni medya sanatçısı Refik Anadol, depremlerden etkilenenler için yardım kampanyaları düzenlemeye devam ediyor. Depremin ilk gününden itibaren destek çağrısında bulunan ve kripto para cüzdanı açan Anadol, sergilerinden elde edilen gelirle de depremzedelere kullanıyor. Los Angeles'ta 'Living Paintings' adlı yeni sergisini sanatseverlere açan Anadol, ilk günde ziyaret rekoru kırdı. Sanatçı ilk günden elde edilen 2 milyon TL'yi depremzede 100 öğrencinin sanat ve tasarım alanındaki hayalini gerçekleştireceği projeye bağışladı.