2 metre uzunluğundaki yılan, traktörün motoruna girdi

Akmescit mahallesinde Bekir B., tarlayı sürerken traktörün motoru stop etti. Bekir B., motoru kontrol ettiğinde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı gördü. Bekir B.'nin haber vermesiyle gelen itfaiye ekibi, özel bir aparatla yılanı yakalayıp, bulunduğu yerden çıkardı. Yılan, daha sonra doğaya bırakıldı. Bekir B. ise traktörü çalıştırarak tarlayı sürmeye devam etti.