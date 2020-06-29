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29 Haziran 2020 Pazartesi 21:18:00 - Güncelleme:29 Haziran 2020 Pazartesi 21:18:00

2 karış toprak için değer miydi? Arazi kavgasında komşusunu öldürdü

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, çiftlik sahibi Nizam Akbulut, istirahatli olarak ailesinin besi çiftliğine gelen polis memuru İbrahim Kara'yı (34) aralarında arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada, pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Yaşanan silahlı kavgada, Akbulut da yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aydın Mahallesi'nde meydana geldi. İstirahatli olarak ailesinin çiftliğine gelen Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İbrahim Kara ile komşu çiftlik sahibi Nizam Akbulut arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Akbulut, yanındaki pompalı tüfekle polis memuru İbrahim Kara'ya ateş etti. Kara, olay yerinde hayatını kaybederken kavgada, Nizam Akbulut da yaralandı. Akbulut, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedaviye alınırken, İbrahim Kara'nın cansız bedeni de morga kaldırıldı.

ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İki komşu arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma neticesinde, görev istirahatli olarak ailesinin çiftliğinde bulunan Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğümüzde görevli polis memuru İbrahim Kara, komşu çiftlik sahibi Nizam Akbulut tarafından ateşli silahla vurularak hayatını kaybetmiştir. Olayda yaralanan Nizam Akbulut hastaneye sevk edilmiştir" denildi. 

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