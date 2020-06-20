Dev balık görenleri şaşırttı!

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20 Haziran 2020 Cumartesi 15:51:00 - Güncelleme:20 Haziran 2020 Cumartesi 15:51:00

2 buçuk metre boyundaki 110 kiloluk balık görenleri hayrete düşürdü

Kaynak: IHA

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Edirne'nin Süloğlu barajında 2 buçuk metre boyunda, 110 kilogram ağırlığında yayın balığı yakalandı.

Edirne’nin Süloğlu ilçe barajında Eren Zabtiye ve Sergen Zabtiye kardeşler ağlarına takılan dev yayın balığını görünce şaşkına döndü. Arkadaşlarının yardımıyla dev yayın balığını güçlükle kıyıya çeken balıkçılar, yakaladıkları dev balığın 2 buçuk metre boyunda ve 110 kilogram ağırlığında olduğunu söyledi.

Barajda böylesine bir balık yakalayabileceklerini düşünmediklerini belirten Zabtiye kardeşler, yayın balığını tartıya koyduklarında ağırlığını görünce şaşırıp kaldıklarını ifade ettiler.

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